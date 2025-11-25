【看見泰國 VisionThai】泰國南部遭遇嚴重水災，10府190萬人受災，其中位於宋卡府的合艾(Hat Yai)更是遭遇300年來最大豪雨，當局24日從17間飯店撤離402名遊客。專家指出，此次災情嚴重係因地理條件、極端氣候及水資源管理不善三大因素交織而成。

截至24日，宋卡府(Songkhla)、素叻他尼府(Surat Thani)、洛坤府(Nakhon Si Thammarat)等10府受災。觀光暨體育部長蘇達婉(Sudawan Wangsuphakijkosol)表示，已協助馬來西亞、新加坡等地遊客撤離或送返邊境。

廣告 廣告

泰國南部300年最大豪雨 402遊客緊急疏散（來源：khaosod english）

宋卡王子大學助理教授頌蓬博士(Dr. Somporn Chuayaree)分析，今年水災與過往不同，最大降雨集中在合艾東側的考科洪山區(Khao Kho Hong)，22日單日降雨達365毫米。

該山區不屬於分洪道排水系統，大量雨水沿陡坡直衝市區，加上市區本身暴雨，形成嚴重都市型水災。

王家灌溉廳指出，季風槽及低壓系統自19日起持續籠罩南部。合艾21日測得335毫米降雨量，創300年紀錄，19至22日累積降雨595毫米，超越2000年及2010年歷史紀錄。來自中國的高壓系統結合低壓季風槽及聖嬰現象，產生連日強降雨。

環境專家頌提(Sonthi Kotchawat)指出釀重災的三大原因，包括合艾地勢低窪，朝宋卡湖傾斜，長116公里的烏打拋運河(U-Taphao Canal)匯集多條支流，將水引向湖區。考科洪及洛坤府山脈的逕流全部匯入此運河，再流經合艾。其次，極端氣候帶來破紀錄降雨。再加上，泰國水資源管理遠低於標準，儘管早就預警聖嬰現象，但應變緩慢，許多居民受困無援。

宋卡府約15萬戶受災，經濟損失超過5億泰銖。12月9至20日舉辦的東南亞運動會場地也受影響，當局已啟動備用方案。

核稿：陳韋如

封面來源：khaosod english

更多VISION THAI看見泰國報導

2028年泰國VAT擬升至8.5％ 旅遊與生活成本提高

泰國取消50年「午後禁酒令」！刺激觀光旅遊業

