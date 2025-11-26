泰國南部9省洪災已13死 5台灣人失聯

滂沱大雨中水位仍不斷高漲，民眾外出走在馬路上卻像是在渡河，這輛大貨車在輪胎被淹沒的狀況下雨中前進，上頭還載著撐傘的乘客。泰國南部9個省自11月22日以來連日豪雨，河川氾濫並奪走人命。

當局下令撤離低窪地區，總理總理阿努廷宣布宋卡府進入緊急狀態成立指揮中心。當局已展開救災，提供設備及物資進駐災區。泰南台商協會25日表示，包括台籍員工和住在合艾的台灣人，有至少5人因通訊中斷失聯，研判這些人住在高樓層應沒有立即危險，希望能儘快取得聯繫。

而再往南端去，馬來西亞連日暴雨引發的洪水已嚴重衝擊數個州，影響上萬人。其中與泰國接壤的東北部吉蘭丹州受災最為嚴重，當局於各州開設臨時避難中心。而首都吉隆坡附近的居民25日當天外出都得涉水，有居民跟救援人員在水深及膝的水中拉著載滿孩童的船隻前進，並可見到汽車早已成了泡水車。

25日晚間8時發展為輕度颱風的天琴，當天稍早在菲律賓中部帶來強降雨，造成低窪社區淹水。中部西內格羅省因河水暴漲，有居民受困家中以及外頭的道路。當地政府派出救生艇前往救援。根據最新預報，天琴正朝西北西方向前進，進入南海，菲律賓氣象局預計天琴將在27日離開菲律賓。