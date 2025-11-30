泰國印尼大馬洪災浩劫逾600死 數十萬人無家可歸

東南亞過去一週遭到極端天氣肆虐，麻六甲海峽出現的罕見熱帶風暴在該地區引發山崩和洪水災情，截至今天(30日)已造成超過600人喪生，數以萬計的民眾無家可歸。

路透社報導，熱帶風暴Senyar為印尼、馬來西亞和泰國帶來強風豪雨，據統計，印尼罹難人數攀升至435人、泰國為170人，馬來西亞則有3人喪生。總計受災人數超過400萬人，主要集中在泰國南部和印尼西部。

印尼官方資料顯示，印尼至今仍有406人下落不明，21萬3000人流離失所。受災最嚴重的蘇門答臘島(Sumatra Island)許多地方因道路受阻，急需外界伸援。

路透社記者搭乘海軍直升機，飛過西蘇門答臘省(West Sumatra)巴倫巴延鎮(Palembayan)時，看到大片土地和房屋在洪水中消失得無影無蹤。當直升機降落在足球場，已有數十人聚在附近等待領取食物。

據當地官員表示，由於民眾急需援助，部分地區甚至傳出補給線遭到搶劫的消息。

泰國公共衛生部通報，泰國南部有170人因洪水喪生，較昨天增加8人，另有102人受傷。宋卡府(Songkhla)最大城市合艾(Hat Yai)28日的降雨量達到335毫米，創下當地300年來單日降雨最高的紀錄。

馬來西亞國家災害管理局指出，目前仍有大約1萬8700人在疏散中心避難。當局昨天已解除熱帶風暴和持續降雨警示，預估全國大部分地區將逐漸轉為晴朗的天氣。(編輯：許嘉芫)