泰國又掉起重機！昨才發生砸火車32死悲劇 今公路又有砸車2死意外

編譯張渝萍／綜合報導

泰國14日呵叻省才發生高鐵施工處的起重機滑落，砸中下方行駛中的火車，造成至少32死。想不到今（15日）沙沒沙空府（Samut Sakhon）拉瑪二世路（Rama II Road）又發生起重機倒塌事故，從天而降的起重機直接砸到下方行駛車輛，壓毀兩輛車、造成2死5傷。

沙沒沙空府拉瑪二世路15日又發生起重機倒塌事故，造成兩死。（圖／翻攝畫面）

綜合路透與《曼谷郵報》報導，今上午9時左右，位於沙沒沙空府孟縣（Muang district）塔欽河（Tha Chin River）橋前的南向車道，突然被上方滑落的起重機砸到，兩輛車當場被壓爛，造成2死5傷。

報導指，起重機是用於上方高架快速道路橋梁施工的機具。臉書上泰國網友分享的行車紀錄器畫面，正好捕捉到事故發生瞬間，起重機垮下，行進中的車輛閃避不及直接被壓到，掀起大片煙塵，後方車輛險些追撞，所幸行車紀錄器車主逃過一劫。

網友行車紀錄器拍到起重機掉落瞬間。（圖／翻攝畫面）

拉瑪二世路是連接曼谷與泰國南部地區最主要、最直接的幹道，長期因高架快速道路施工而頻繁發生事故，惡名昭彰。

泰國工安意外不斷，讓外界質疑施工品質低落。前一天呵叻省14日才發生一座正在施工中的大型起重機突然滑落倒塌，直接砸中一列行駛中的列車，導致列車脫離軌道與起火，截至目前已造成至少32人死亡、64人受傷，其中7人傷勢嚴重，另有3人仍下落不明。列車上當時約有171名乘客，死傷數字仍可能持續更新。

