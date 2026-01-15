泰國又發生起重機自高處墜落事件 都是同一間建設公司出事

泰國一處高速公路工地，發生起重機自高處墜落事故，經初步調查發現，這起墜落事故與昨（14）日高鐵高架橋起重機墜落事故，都是由同一間工程公司所承包的工程。

法新社報導，泰國曼谷附近，今（15）日發生一起高速公路施工起重機倒塌事故，造成2人死亡。巧合的是，發生這起事故的工程公司，竟然也是14日造成泰國高鐵高架橋起重機掉落，造成32人死亡的同一家公司。（葉柏毅報導）

據法新社取得的汽車行車紀錄器影片，顯示了15日巨大起重機倒塌的瞬間，飛揚的塵土和瓦礫堆散落一地，多輛汽車被迫停車或倒車，以躲避墜落的碎片。

法新社引述泰國當地媒體報導，泰國交通部長皮帕確定，泰國發生的第二起起重機掉落事故，與14日泰國高鐵高架橋起重機掉落的工程公司，都屬於同一家叫「義大利-泰」的工程公司。同一家工程公司，竟然接連兩天，都發生起重機自高處墜落事件，兩起事件總計造成34人死亡，令泰國政府非常惱怒。

廣告 廣告

報導說，「義大利-泰」工程公司，承包了中國大陸投資的高鐵計畫其中一段，這項工程的一台巨型起重機，14日墜落，砸中了下方正好在行駛的一列客運火車，造成車上近200名乘客中，有32人死亡。

皮帕證實，兩起事故的工程，都是由「義大利-泰」工程公司所承包，「義大利-泰」公司是泰國最大的建築公司，承包泰國近年來許多工程，也發生過多起工安致命事故。