泰國又要換總理？阿努廷宣布解散國會 將提前大選

泰國柬埔寨邊境衝突邁入第5天，泰國總理阿努廷在11號宣布解散國會並獲得批准，將提前舉行大選。這項消息引發邊境居民擔憂，但泰政府強調，這不會影響對柬埔寨軍事行動。

避免「朝小野大」局面 泰國政府決定解散國會

阿努廷11號深夜向王室提交解散國會申請，並獲得了泰國國王瓦吉拉隆功簽署諭令批准，為提前舉行大選鋪路。

泰國政府表示，由於執政的泰自豪黨，在憲法修正案上，與最大在野黨人民黨有嚴重分歧，還傳出人民黨計劃對阿努廷提出不信任動議，為了避免朝小野大的局面，泰國政府決定還政於民，解散國會。

泰柬邊境衝突動盪 阿努廷透露「將與川普通話」

泰國原本預計明年3月或4月舉行大選，但如今遭遇變數，加上近期跟柬埔寨爆發邊境衝突，內憂外患接踵而來，讓邊境居民相當沮喪。

一位泰國邊境居民擔憂表示，停不停火應該由總理來決定，如果沒了總理，那居民們該怎麼辦。

不過泰國政府強調，解散國會並不會影響對柬埔寨軍事行動，阿努廷也將與美國總統川普及馬來西亞首相安華通話。

然而泰國3年來已經換了3任總理，現任總理阿努廷才掌權不到3個月，顯示出泰國詭譎多變的局勢。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

