泰國取消50年「午後禁酒令」！刺激觀光旅遊業
【看見泰國 VisionThai】泰國迎來重大政策鬆綁！泰國政府近日宣布，將取消自1972年起實施、禁止於下午2點至5點販售酒精的「午後禁酒令」。隨著旅遊需求復甦、餐飲產業長期反映營運受限，官方決議朝向更符合現代消費與觀光市場的方向調整，正式解除這項沿用了超過半世紀的規定。新規預計在公眾諮詢15天後生效，無需內閣批准。（延伸看：認識禁酒令由來）
這項政策被視為刺激旅遊與餐飲業、提升泰國經濟活力的重要一步。午後禁酒令原本是為防止公務員在上班時段飲酒，但隨著泰國成為全球熱門旅遊國，該禁令已不符合現代生活型態，也造成外國旅客用餐不便。業界普遍對政策鬆綁表達正面期待，認為餐廳、酒店與酒吧的營運彈性將大幅提升，下午時段點酒的客流也有望明顯增加。
需要提醒旅客的是，即使午後禁酒令取消，泰國仍維持多項飲酒規範，包括部分佛節日為禁酒日（如萬佛節、佛誕節、三寶佛節、守夏節）、特定場所如學校與政府機構禁止販售酒精，且酒後駕駛取締仍相當嚴格。旅客享受旅遊之餘，也務必遵守當地法律與安全規範。
核稿：陳韋如
封面僅為示意圖
