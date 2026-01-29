泰國台僑拜會 曼谷市長讚攻頂台北101成功行銷台灣

（中央社記者李宗憲曼谷29日專電）泰國台僑與台商日前拜會曼谷市長查察，台泰國會議員友好協會顧問團長何素珍表示，查察對台友好，雙方交換意見，氣氛熱絡，也同意深化台泰合作。另外，查察也對最近霍諾德徒手攻頂台北101印象深刻，認為是很好的行銷。

何素珍長年擔任台泰交流搭橋的重要角色，她27日與泰國台灣商會聯合總會、泰國台灣會館、拉加邦台商聯誼會及曼谷台商聯誼會等僑團首長，共同拜會曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）。

何素珍表示，查察對台灣印象很好，也曾多次拜訪台灣，並希望與台灣在環保、交通等領域擴大交流。

查察拜訪台灣時，曾與時任政務委員、現任無任所大使唐鳳見面。查察當時認為，台灣的零時政府（g0v Community）是很好的意見交流平台，並指很多國家都有類似的平台，但泰國還沒起步，他認為泰國在這部分可向台灣學習。

何素珍告訴中央社，台灣僑界與查察關係密切，27日的拜會長約1個多小時，雙方相談甚歡。她透露，查察也關注到美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攻頂台北101，讓全世界看到台灣，認為這是很好的行銷方式。

何素珍補充說，查察還指出，泰國與台灣民俗風情相似，許多外國人甚至會把泰國與台灣搞混。

一同拜訪查察的泰國台灣會館主席張玲琴表示，雙方也提及安排泰國學生赴台商企業實習一事，曼谷市府對此展現高度興趣。

泰國台灣商會聯合總會表示，此次拜會針對台灣商會的組織發展、台泰經貿合作及未來交流方向，與曼谷市長查察進行深入介紹與意見交流，氣氛相當熱絡、成果豐富。

泰國台灣商會聯合總會在臉書寫道，「期待透過持續的互動與對話，進一步深化台泰雙方的合作關係，為台商在泰國的發展創造更多契機」。

查察2022年開始擔任曼谷市長，從政多年的他擁有很高人氣，多年前，一張他穿著背心赤腳走出寺廟的網路圖片被改成各種迷因圖。泰國網友笑稱查察是「浩克」，更有粉絲稱他為「地表最強的男人」。（編輯：唐聲揚）1150129