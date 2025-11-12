泰國台灣電影展開幕 吸引泰籍導演和演員出席

（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）2025泰國台灣影展今天開幕，影展以「共生的圖景」為主題，放映12部劇情片與紀錄片，橫跨台灣經典電影與當代創作，展現社會多樣面貌與文化深度，吸引許多泰國電影人、媒體與影迷參加。

2025泰國台灣影展自12日至16日在曼谷、清邁、孔敬與宋卡4地放映。駐泰代表藍夏禮開幕致詞時表示，電影與紀錄片是最能深入了解彼此文化、拉近人民距離的重要媒介，近年在泰國持續舉辦台灣電影與紀錄片影展，如今已邁入第8屆。

他說，今年放映的作品包括榮獲台灣金馬獎多項獎項的「小城故事」，該片同名主題曲是由深受泰國人喜愛的歌手鄧麗君演唱，旋律溫柔動人，相信能勾起許多泰國人對鄧麗君與那個時代的美好記憶。

影展策展人之一維瓦（Wiwat Lertwiwatwongsa）指出，每年泰國台灣影展都會探討台灣的紀錄片發展，每部紀錄片之間都有連結，因此選擇一些近期上映的紀錄片，希望透過影片之間的對話推動討論。

他說：「我發現，一切都始於電影本身，當我們找到連結時，就會發現它們透過多元文化社會的生活彼此相連。」

本屆開幕片是已故導演楊德昌的經典作品「青梅竹馬」，該片由侯孝賢與蔡琴主演，吸引許多泰國電影人和影迷觀影。

泰國電影「有用的鬼」導演林金偉（Ratchapoom Boonbunchachoke）表示，他10年前曾在某個小型電影院看過「青梅竹馬」，當時影片的畫質不佳，因此今天特別來影展觀看數位修復後的高畫質版本。

林金偉向中央社表示，台灣有很多好電影，他每年都會參加泰國台灣電影展。

去年以電影「白衣蒼狗」入圍金馬獎最佳男主角的泰籍演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）也出席影展，他告訴中央社，自己從大學時期就對台灣電影印象深刻，也曾觀賞過楊德昌等導演的作品，並指出，某一時期的台灣電影對亞洲乃至世界影壇都具有重要地位。

本屆影展的劇情片部分將重溫多部經典之作，如李行導演的「養鴨人家」與「小城故事」、楊德昌的「青梅竹馬」，以及蔡明亮的「河流」，另外也會放映林書宇導演新作「小燕與吳愛麗」與郭敬耘導演「觀看，帶來平靜」，以細膩視角探索人與人之間的情感連結。

紀錄片則聚焦社會議題與人文關懷，從家庭、信仰到移工與性別議題，展現台灣社會的多元共生面貌，如「神人之家」、「跳進部落的孩子」、「大風之島」，以及「你哥影視社有限公司」製作的「工寮」、「公園」、「宿舍」3部作品，深入呈現移工生活與城市邊緣的真實面貌。

此外，影展期間亦安排兩場「焦點導演」映後座談，邀請導演蘇育賢與郭敬耘親自與泰國觀眾面對面交流，分享創作理念與拍攝歷程。導演蘇育賢告訴中央社，他認為，電影是能跨越國界，彼此溝通並共享的一些故事和情感。

駐泰代表處指出，本屆影展獲台灣文化部與泰國紀錄片俱樂部的支持，並與泰國多個地方藝文空間合作推廣，期望透過放映與座談，促進台泰影像文化上的互動與交流，讓更多泰國觀眾認識台灣電影的深度與魅力。（編輯：何宏儒）1141112