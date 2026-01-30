泰國台籍店員助槍殺遭判7年 高院撤判決發回更審

（中央社記者謝君臨台北30日電）在泰國經營大麻店的台籍王姓男子槍殺石姓男子致死，北院依幫助殺人罪判王男員工周姓男子7年徒刑。高院認為原判決認定事實有違背經驗法則與論理法則之處，今天撤銷原判發回更審。

台北地檢署起訴指出，民國113年2月間，王男與石男在處理糾紛時一言不合，王男持槍朝石男左太陽穴開槍，而後將槍枝放回周男房間，後來看到石男仍掙扎呼救，指示周男取來槍枝再朝石男左後腦射擊，石男因而死亡。周男翌日搭機返台遭檢方聲押獲准，北檢依殺人罪起訴王男、周男，王男等人在逃遭通緝。

一審台北地方法院審理後，認為王男才是實際下手殺害被害人的人，考量周男坦承幫助殺人犯行，無前案犯罪紀錄，且年紀尚輕，未來社會復歸仍具相當程度的期待可能性等一切情狀，判處有期徒刑7年。檢察官、周男不服均提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天撤銷原判決，將案件發回北院。

高院認為，被害人遭王男射擊第一槍倒地後，並未立即發生死亡結果，周男也表示不清楚被害人何部位遭射擊，原判決卻認定周男主觀上認知被害人死亡結果已不可避免，進而認定周男取槍行為並非不可或缺，周男主觀上沒有要讓被害人趕快死亡之意，難認與經驗法則相符。

高院表示，周男接獲王男指示，上樓取槍再下樓返回，本需經過相當時間，原判決因此指周男有「消極抵抗」行為，也有疑義。因此，原判決認周男主觀上沒有與王男共同殺人的犯意，僅成立幫助殺人罪責，難謂與經驗及論理法則相合。

此外，高院也表示，關於周男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例部分，起訴書已記載槍枝放置位置及周男取槍交給王男的事實，檢察官並主張周男犯持有具殺傷力非制式手槍罪嫌，且與所涉殺人罪嫌為裁判上一罪關係，但原判決就此卻未置一詞，有已受請求事項未予判決的違誤。

高院認為，原判決的違法情形影響罪責、科刑事實的認定，高院無從自為判決，應撤銷發回更審。（編輯：龍柏安）1150130