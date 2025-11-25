泰國合艾市雨量破3百年紀錄 已知19人喪命

民眾爬上電線桿，吃力地往前移動，底下則是一片混濁的洪水。

過去幾天，暴雨橫掃東南亞各國。災情最嚴重的地區之一，是泰國宋卡府合艾市，當地上週五的單日雨量，打破過去300年來的紀錄。洪水來得迅速，不少民眾措手不及。

合艾民眾維猜說：「我一開始以為不會淹水，但它一來就非常快速。」

由於暴雨已經持續數天，24日再次淹水時，官方立刻下令大規模撤離，大量民眾被要求前往避難所。軍隊與救援團隊也前往現場協助。不過，還是有至少19人因為觸電等原因不幸喪生。

同在馬來半島上的馬來西亞也無法倖免，西部沿海的幾個州幾乎全都淹水，有超過1萬人受到影響。大量汽車被卡在道路中間，橡皮艇成為唯一的代步工具。目前為止，馬來西亞還沒有死亡通報。

每年10月到隔年3月，東南亞正值季風期間，也是各國最容易發生洪水、山崩等災害的時候。多國氣象單位預計，暴雨還會持續整週。