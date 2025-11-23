泰國合艾水患重創商家 台商工廠停工交通癱瘓
（中央社記者李宗憲曼谷23日專電）泰國南部宋卡府合艾暴雨成災，市區及周邊多處嚴重淹水，不僅有旅客受困，當地商家與台商也受衝擊。台商表示，這次洪災為近年最嚴重的一次，因淹水時間長影響廣泛，已導致工廠停工、交通癱瘓，復原至少需2週以上。
泰國南部宋卡府的合艾（Hat Yai）週末因豪雨引發嚴重淹水，市政府發布紅色洪水預警，並緊急疏散居民，道路嚴重積水導致交通幾乎癱瘓。
泰南台商會長丘應華表示，合艾市區過去曾多次淹水，水位甚至超過一層樓高，雖這次淹水的高度最高僅到肩膀，但淹水的時間遠比以往長，「市區的水排不出去，影響很大」。
丘應華告訴中央社，當地台商經營的家具原材料工廠距離合艾市區約15公里處，本週已停工2天，不少員工因道路中斷無法上班，也有人因停電而暫時失聯。他指出，合艾市區周邊道路嚴重堵塞，「所有陸橋都變成停車場」，使許多低窪地區車輛無法移動。
他補充，此次強降雨落在22日凌晨，正值馬來西亞旅客大量入境的週末時段，導致許多自駕或搭乘巴士前往合艾的遊客受困，加上市區飯店與商圈淹水或停電，部分旅館供餐受影響，使遊客難以離開飯店。
丘應華表示，合艾有不少台僑經營的餐廳和商店，受這波災情影響被迫關閉無法營業，他說：「市區幾乎全面停擺，地下停車場也都淹水，可能需要2週甚至1到2個月才能完全復原。」
他解釋，合艾過去淹水多是一夜暴雨後發生，通常天亮後水就會退去，但近年排水問題明顯惡化，這次因上游雨量大，使災情相當慘重。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）繼昨天到合艾勘災後，今天下午已再次赴合艾了解淹水情況並指揮救災工作。
阿努廷表示，南部的洪災與其他地區不同，若沒有進一步降雨，南部的水通常會在3到4天內排入大海，但據他所悉，未來2天內可能會有另一場暴雨來襲，這可能使災情更加惡化。（編輯：韋樞）1141123
