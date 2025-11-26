【看見泰國 VisionThai】泰國南部宋卡府合艾洪災持續惡化，內閣已宣布宋卡府進入緊急狀態，合艾主要經濟區與住宅區嚴重淹水，大量災民被迫爬到屋頂和高樓層等待救援。政府強調，宋卡府合艾洪水災情是當前優先處理的國家級危機，正持續動員軍方與地方單位執行緊急撤離與物資配送行動。​

內閣宣布宋卡府進入緊急狀態，並任命國防軍最高司令育克立‧汶塔儂(Gen Ukrit Boontanont)為宋卡府洪災情勢指揮官，負責統籌合艾洪災救援與跨機關協調。總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)表示，「育克立將與農業部長塔曼納‧蓬帕歐(Thammanat Prompao)所領導的洪災救援指揮中心「雙軌運作」，可就合艾洪災的撤離與支援作出即時決策，以民眾安全為首要目標。​」

廣告 廣告

合艾災情慘重，許多居民住家遭淹沒，被迫撤往屋頂，斷水、斷電又缺乏糧食，只能透過社群平台貼文求救。其中一段影片顯示，男子因家中水位已淹至二樓，只能沿著懸吊在空中的電纜線攀爬，跨越已變成「河道」的馬路前往較高處，畫面突顯宋卡府合艾洪災的險峻程度。​

泰國合艾洪災宣布緊急狀態 災民爬電纜線逃生（來源：曼谷郵報）

宋卡府府尹指出，不少合艾居民未能及早配合大規模撤離命令，部分原因是長時間停電導致手機電量耗盡，無法接收緊急簡訊與警報。他預估，積水至少還要兩週才可能完全退去，當局正逐步擴大避難中心，以容納持續被撤離的災民。​

極端天候使合艾洪災救援行動面臨多重挑戰，強降雨與急流讓平底救生船在部分積水街區無法安全操作，救援人員只好改用軍用卡車與高底盤四輪驅動車深入重災區接送災民。有災民在社群表示，全家在屋頂受困約19小時仍不見救援，貼文曝光後，救難隊才利用水上摩托車成功抵達並將其送往安全地點，反映現場救援壓力相當沉重。​

泰國合艾洪災宣布緊急狀態 災民爬電纜線逃生（來源：ThaiPBS）

泰國合艾洪災宣布緊急狀態 災民爬電纜線逃生（來源：ThaiPBS）

蘭實大學(Rangsit University)氣候變遷與災害中心主任、國家災害預警委員會基金會副主席斯里‧蘇帕提(Assoc Prof Seree Supratid)分析，這次合艾洪災屬於短時間超大雨量事件，對城市排水造成嚴重壓力。他預估，洪災經濟區恐需到12月中旬才有望全面退水。​

斯里指出，合艾洪災暴露出災害管理機制的問題，現行應變多依賴內閣規定與臨時決策，而未完全依循2007年《災害防救與減災法》所設計的完整指揮架構，導致現場缺乏權責明確的統一指揮中心。他呼籲政府檢討整體防災體系，把合艾洪災視為「氣候變遷時代超大規模城市水患」的警鐘。​

醫療體系方面，合艾醫院(Hat Yai Hospital)院長威洛‧佑姆蒙(Dr. Wiroj Yommuang)表示，儘管洪水已影響道路通行，醫院仍能維持住院與急診服務，但若補給持續受阻，院內食物、飲用水、燃料及醫療用氧氣可能在三天內耗盡。目前合艾醫院約有800名住院病人，尚可再增加約100張病床，約600名醫護人員仍堅守崗位。​

泰國氣象局預測，宋卡(Songkhla)、也拉(Yala)和沙敦府(Satun)仍有非常強降雨，另外洛坤(Nakhon Si Thammarat)、普吉(Phuket)與甲米(Krabi)也會出現強降雨，意味著包括宋卡府合艾洪災在內的泰國南部整體洪水風險短期內仍難以緩解。​

核稿：陳韋如

封面來源：ThaiPBS

更多VISION THAI看見泰國報導

泰國南部300年最大豪雨 402遊客緊急疏散

泰國南部洪水慘！交通癱瘓旅客受困合艾

