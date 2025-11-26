泰國合艾洪災馬來西亞遊客受困 馬國啟動作業中心救援

【看見泰國 VisionThai】泰國合艾洪災導致大批旅客與僑民受困，馬來西亞外交部宣布啟動位於布城(Putrajaya)的合艾洪災作業中心，集中協調對受困馬來西亞公民的救援與撤離安排。​

馬來西亞外交部指出，合艾洪災發生後，駐宋卡總領事館與駐曼谷大使館已持續協助受困公民，包括提供資訊、協調住宿、撤離與與泰國當局溝通等工作。布城作業中心的啟動，目的是讓在災區內外的馬國民眾與家屬，有統一的聯絡窗口與資訊來源。​

根據官方說明，目前已有超過6,300名受洪災影響的馬來西亞人成功跨境返回馬國，多數是原本在合艾與宋卡一帶旅遊、購物或探親的短期旅客。

馬來西亞外交部呼籲，尚未向任何官方管道登記、或尚未獲得協助的受災公民，應盡快主動聯繫駐宋卡總領事館或駐曼谷大使館，提供姓名、聯絡方式、目前位置與同行人數等資訊。若因通訊中斷或其他因素無法聯繫上述館舍，當事人或家屬則可改由布城作業中心通報。​

合艾向來是馬來西亞民眾熱門的週末旅遊與消費城市，許多遊客選擇自駕車、乘坐巴士或火車前往合艾購物、按摩與享受美食。

​外交部提醒，應暫時避免前往泰國南部，特別是宋卡府合艾一帶，並密切關注官方發布的最新旅遊與安全資訊。​

