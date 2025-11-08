泰國名導「17歲就夢想跟桂綸鎂合作」許願男神F4合體拍戲「不用選角、原班人馬出演」！2025金馬影展

納瓦波坦榮瓜塔納利 Nawapol THAMRONGRATTANARIT（2025金馬影展）

【文 / 雀雀】泰國名導演納瓦波·坦榮瓜塔納利帶著電影新作《Human Resource》再訪金馬影展。風格屬古靈精怪文青風的他，《Human Resource》畫風一變，將一段白領少婦懷孕的過程，幻化為恬靜絕美的當代日常詩篇。納瓦波導演坦言自己自年少時代就與心思細膩的女同學們感情較好，至今不少閨蜜級女友，連不敢對家人講的秘密，也都會跟納瓦波說！

《藍色大門》讓桂綸鎂及陳柏霖嶄露頭角，是青春片的經典之作。（吉光電影）

這次事隔九年，終於再訪他熟悉的台灣，如今跨國合作拍片常有之，問納瓦波導演有沒有想要合作的演員？導演坦率地說：「我17歲看了《藍色大門》就夢想希望能跟桂綸鎂合作，到現在還是！」更笑說若有機會找來男神F4拍戲也很讚：「就F4全員來拍、不用重新選角！」只因F4的《流星花園》是亞洲青壯世代的共同記憶！

《流星花園》

納瓦波導演解釋，F4以《流星花園》爆紅時，亞洲人不可能錯過這段時代盛事。曾經來台學中文待過三個月的納瓦波導演，自認自己和台灣還算熟。而在台灣因《愛情悄悄來過》、《瑪麗瑪麗真快樂》、《戀愛診療中》與《愛情超競速》等作而累積了不少影迷粉絲的他，對於自己的創作是抱持著「想要拍什麼題目就會以相對應的表現形式來說故事」的原則，所以對於自己有無創作風格這件事，其實並沒有自我設限，導演幽默比喻：「我人生至今也拍了 9 部電影了，大家不妨將它們看作是一張專輯，裡面每個單曲本來就會有各種風格！」

《Human Resource》

《Human Resource》描述女主角懷孕初期感到迷惘，日子照過，但就是沒告訴熱切求子的伴侶。女子白天為公司招募新人時感到猶豫、對於家庭新成員的到來的態度也有所遲疑，社會與環境越發躁動令人惶惶不安，從她的視角裡看出去的世界，兀自美麗卻也令人無法信任。《Human Resource》無疑是納瓦波的自我突破之作，駕馭影像能力已臻完熟的他，將電影裡的每一格風景都拍成女主角的心境，非常能引人共感同理，直搗靈魂深處美學堪稱泰版《深度安靜》。

《Human Resource》

至今作品已與台灣影迷相伴十餘年，想拍《Human Resource》的原因，納瓦波導演不諱言是他自己從 30 代踏進 40 代的這兩年，心境變化很大：「我很幸運，從 30 歲到 40 歲這段期間工作特別多，也看到了世間的各種風景、所有事情。最大的感想是 30 歲時還會有夢想，但到 40 歲就會慢慢發現，有些事辦不到就是辦不到，覺得有點看透。」這兩年身邊越來越多朋友在生小孩，自己也遭逢父親過世大事的納瓦波導演，忍不住會去思考自己要不要生小孩？於是《Human Resource》因而問世。納瓦波導演並坦率表示：「我拍這部電影，比較像是在提出問題，而不是給予解答。」

《Human Resource》

片中一場高潮戲，在於男女主角在行駛單行道時，被逆向行駛的惡騎士追打。納瓦波導演反應，泰國常常會有新聞播報監視器、行車記錄器的畫面，導演看過最扯的是，有人踹別人車窗踹到車窗破掉，即便是現在，網路上還找得到這段影片。納瓦波導演苦笑：「我覺得泰國人脾氣好像越來越差？但遇到那種狀況，其實我們不論是直面對槓上這段衝突？或者忍耐情緒走掉？終究下場就是會心裡不舒服，或是被打受苦。電影就是想要呈現這種社會亂象，讓人無可奈何、怎麼做都不對的情境。」

《Human Resource》

《Human Resource》裡不少半分鐘甚至有一分鐘的長鏡頭，聚焦在超音波照片、孩童玩耍畫面甚或骨灰餘燼上面，納瓦波導演透露由於爸爸過世的骨灰畫面讓他很衝擊，深感於「人到最後就是一抔塵土」，進而更深刻地去思考「人的存在不過如此」，但他也強調這並不是悲傷的感想，就只是接受了這件事實：「當然一個人要看破人生、達成不悲不喜的那種境界，是要經歷很長的努力、掙扎，甚至是戰鬥過程的！」

《Human Resource》

納瓦波導演作為影像創作鬼才，拍廣告也拍電影，兩種影像工作對他而言是全然不同的創作環境：「拍廣告就像是朋友邀我去做一件好玩的事，我們很像是一起進到遊樂場、一起同歡工作。電影比較私人，像是進到我的臥室修行，但我自己很喜歡做這件事，就算要花兩三年才能拍出一部片也願意。」

