泰國否認停火！泰柬邊境衝突進入第2週

[Newtalk新聞] 在泰國否認美國總統川普宣稱已促成停火協議後，柬埔寨與泰國之間的邊境衝突持續升溫，今天正式進入第 2 週。據《法新社》報導，官員指出，衝突起因於兩國長達約 800 公里、源自殖民時期的邊界爭議，至今已導致約 80 萬人被迫撤離家園。

63 歲的李普（Sean Leap）目前安置於柬埔寨邊境省份班提米安夏省（Banteay Meanchey）的一處疏散中心。他向《法新社》表示，自己已在避難所待了 6 天，但戰事仍未停歇，「這讓我感到非常難過」。他也說，希望衝突能盡快結束，並擔憂自己的住家與牲畜安危，「我已經在這裡 6 天了，戰鬥仍在持續，我感到很難過。」

官方統計顯示，這波衝突已造成至少 25 人喪生，包括 14 名泰國士兵與 11 名柬埔寨平民。雙方互相指控對方率先挑起衝突，並各自聲稱行動屬於自衛，同時指責對方攻擊平民。隨著衝突擴大至爭議邊境的沿海地區，泰國政府今天宣布，將在東南部噠叻省（Trat）實施宵禁措施。

川普日前曾表示支持停火與後續協議，並於 12 日聲稱柬、泰兩國已同意停止交火。不過，泰國方面隨即否認已達成任何停火共識，雙方政府今天上午也均表示，衝突仍在持續中。

泰國國防部發言人指出，柬埔寨在夜間向多個邊境省份進行砲擊與轟炸。柬埔寨國防部發言人則反控，泰國自午夜以來持續向邊境地區發射迫擊砲和炸彈。

