泰國和中美聯合軍演 不等於將聯合作戰

在國際政治的討論中，軍事演習經常被視為判斷國家戰略立場的重要指標。演習規模是否擴大、是否納入高階裝備，往往被直覺解讀為戰略靠攏或選邊站隊的訊號。然而，這樣的判讀方式，往往忽略了一個更根本的問題：軍演本身，是否真的構成聯合作戰？

近年來，泰國頻繁出現在各類跨國軍事演訓之中，無論是與中國舉行的「鷹擊」空軍演訓，或是與美國長年舉行的「金色眼鏡蛇」多國軍演，皆常被外界視為其安全取向的重要線索。然而，若進一步檢視這些演訓的制度設計，會發現一個經常被忽略的事實：參與軍演，並不等於進入聯合作戰。

首先需要釐清的是，中泰之間的空軍演訓，從未在官方敘事中明確以「聯合作戰」作為核心定位。即便近年演訓中納入包括預警機在內的高敏感度平台，相關內容仍刻意在指揮權、資料融合與作戰程序層面保持距離，未發展為可複製、可持續的聯合作戰架構。這意味著，演訓的重點並非建立共同作戰體系，而是停留在能力展示與有限協同的層次。高階平台的出現，更多反映的是展示互動深度與維持軍事互信，而非制度化整合。

換言之，這並不是從聯合作戰退回低敏感合作，而是自始即將互動控制在聯合演訓而非聯合作戰的門檻之下。從國際戰略的角度來看，這類「合作但不整合」的安排，正是典型的戰略避險作為：在高度不確定的權力競逐環境中，刻意避免過早鎖定不可逆的安全選擇，並透過可調整、可回收的合作形式，維持最大政策彈性。

這種刻意避免深化整合的設計，並非僅見於中泰關係。回顧美泰之間歷史悠久的金色眼鏡蛇演習，其起源可追溯至冷戰時期的同盟架構，長年來規模龐大、參與國眾多，卻早已從傳統軍事對抗演練，轉向以人道救援、災害應變與指揮所演練為主。即便演習形式得以延續，其作戰整合深度卻未隨之提升，指揮權仍由各國分別掌握，任務指派與作戰流程亦未整合為跨國聯合作戰體系。這顯示，即使面對長期安全夥伴，泰國同樣避免被重新嵌入更高強度、不可逆的聯合作戰安排。

這樣的觀察，也有助於理解一個經常被誤解的現象：為何中泰軍演是在近十多年才逐步發展，且規模看似不斷擴大，卻始終未構成實質聯合作戰。關鍵在於，規模與整合本身並非同一件事。對泰國而言，擴大演訓規模具有現實效益，既能提升部隊訓練水準，也能增加對外的戰略選項；但一旦跨入制度化聯合作戰，相關承諾便難以回收。因此，在不同軍演中，泰國始終維持高度一致的設計原則：可以展示高階平台，但不共享即時作戰資料；可以進行分段課目，但不進行共同任務指派；可以輪流演訓，但不建立常設聯合部隊。演習可以擴大，但整合門檻始終不被跨越。

從這個角度來看，泰國的軍事行為並非矛盾，而是一種高度一致的長期選擇。無論是與中國的新興軍事互動，或是與美國的既有合作架構，其核心目標都不在於深化同盟，而在於避免被鎖定於單一戰略路徑。戰略避險並非在不同大國之間等量下注，而是在不確定環境中，透過控制整合深度，延後必須做出不可逆選擇的時間點。軍演在此脈絡下，成為一種可調節的工具，而非聯合作戰的前奏。

因此，理解泰國的軍事演訓，與其關注演習是否存在或規模是否擴大，不如回到一個更根本的問題：這些互動是否真的構成聯合作戰？若答案是否定的，其意義便不在於選邊站隊，而在於如何透過制度設計，持續保留戰略彈性。從這個角度來看，泰國的軍演安排，構成理解其戰略行為的重要背景，也提醒我們，在解讀軍事互動時，不能僅以表面的合作形式，取代對整合深度與制度選擇的分析。

※作者為淡江大學國際事務與戰略研究所博士生，曾長期居住泰國，研究重點為東南亞安全與區域戰略。