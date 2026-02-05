泰國咖啡減糖新政上路 各連鎖品牌「正常甜」糖分減半

【看見泰國 VisionThai】泰國咖啡連鎖店即將迎來重大變革，從2月11日起，泰國衛生部門將推動全國現調飲品新標準，消費者點選「正常甜度」時，糖分將自動減半至原配方的50%。這項減糖政策涵蓋Café Amazon、Inthanin、All Café、Black Canyon、Punthai等九大品牌，目的是透過調整預設選項來對抗非傳染性疾病(NCDs)上升趨勢，同時配合泰國糖稅政策推動公共健康。（延伸看：曼谷咖啡廳推薦！不只喝咖啡 根本是參觀家具博物館）

這項措施由公共衛生部與九大咖啡業者合作推動，不採取全面禁糖的激進手段，而是透過改變「預設選項」來微妙影響消費者選擇，讓民眾在不知不覺中習慣較低的甜度，避免引發反彈。消費者若偏好原本甜度，仍可主動要求100%糖分的配方。

根據衛生部說明，新標準下，一杯標準16盎司的現煮咖啡或泰式奶茶，糖分將控制在約3.3至3.7茶匙。這個份量完全符合世界衛生組織(WHO)建議的每日糖分攝取上限6茶匙，讓一杯飲料的糖分不再超標。衛生部強調，這項決策目標是將標準調整至人體實際能承受的範圍，幫助民眾在日常飲食中減少糖分攝取。

這項政策推出時機並非偶然，而是配合泰國「糖稅」(Sugar Tax)最新階段實施。糖稅是財政部消費稅廳的重要收入來源，2026年目標徵收額達5,782億泰銖(約171億美元)。瓶裝即飲飲料可依每公升糖含量課稅，但現調飲品過去難以規範，這次合作機制正好填補這個政策缺口。對業者而言，減半使用糖和糖漿能降低變動成本，同時維持零售價格，在糖稅壓力和原物料通膨下保護利潤空間，是一項策略性的「生存」戰術。

衛生部期待，隨著「預設選項」改變，全民健康也能跟著改善。雖然消費者仍可要求100%甜度，但透過將較低糖分設為標準選項，官方希望逐步培養民眾適應減糖飲食，長期降低非傳染性疾病發生率。這項政策不僅是公共衛生措施，也是泰國在健康飲食推廣上的重要里程碑。

