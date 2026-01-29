泰國嚴防尼帕病毒 芭達雅加強警戒！專家：不同於新冠傳播勿擔心

【看見泰國 VisionThai】隨著印度爆發尼帕病毒(Nipah virus)疫情，幾個主要泰國旅遊目的地普吉島和芭達雅已提高警戒。普吉國際機場(Phuket International Airport)加強對來自印度旅客的健康監測，而接待大量印度遊客的芭達雅，當地居民和工作者也開始擔憂疫情影響。印度目前已確診5例並隔離近100人。（延伸看：尼帕病毒泰國境內零感染 加強入境檢疫防堵）

普吉國際機場主任蒙猜·塔諾德(Monchai Tanode)上週六表示，機場檢疫人員已就印度疫情進行簡報，目前正向疾病管制局尋求指引，確認是否在全國移民檢查站實施額外措施。普吉機場每日處理1至2萬名入境旅客，印度旅客排名第三，總客流量（含出境）平均達3至4萬人次。

衛生官員正密切觀察來自印度東部地區特別是疫情通報地加爾各答(Kolkata)的旅客。機場與普吉島及鄰近攀牙府(Phangnga)的醫院協調，追蹤是否有印度旅客因類似流感的症狀就醫，這可能是尼帕病毒的初期症狀。當局也特別關注載運印度患者的醫療撤離航班。

在同樣深受印度遊客歡迎的芭達雅(Pattaya)，部分居民和工作者對疫情表達擔憂。在南芭達雅主要夜生活中心步行街(Walking Street)，活動一切正常，未見特殊預防措施。根據曼谷郵報報導，39歲租車司機查猜(Chatchai Khumchum)表示，他很擔心但別無選擇，必須繼續為各國旅客服務。作為預防，他會戴口罩、勤洗手，並只吃現煮食物。部分居民擔心出現類似新冠疫情的情況，但也有人保持不擔心的態度。

衛生專家強調，尼帕病毒與新冠病毒傳播方式不同，不會透過呼吸道飛沫傳播。它是一種人畜共通傳染病，主要透過接觸受感染果蝠的尿液或體液傳播給人類，次要宿主包括豬、馬、貓、山羊和綿羊。人傳人也可能發生，但需透過直接接觸受感染者的血液、唾液或體液。

