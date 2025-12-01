泰國國慶晚會首度移師台中 盧秀燕：持續拓展台泰文化與城市合作

《圖說》泰國國慶晚會首度移師台中，市長盧秀燕與文那隆代表溫馨互動。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府與泰國貿易經濟辦事處 30日晚間在市府4樓集會堂共同舉辦泰國國慶晚會，現場提供多樣道地泰國美食，吸引全台泰籍移工、新住民及企業、文化界人士數百人參與。市長盧秀燕與文那隆代表到場與泰國朋友溫馨互動。盧秀燕強調，台泰情誼深厚，未來將持續攜手拓展文化與城市合作，讓兩地友誼長存。

盧秀燕表示，今年5月文那隆代表到市府拜會時提出於台中舉辦泰國國慶日的構想，她當下便表達全力支持，也非常高興能促成這次合作。她也要特別感謝文那隆代表在7月與市府合作拍攝台中鍋烤節宣傳影片，上線後廣受歡迎，點閱突破20萬次，更讓文代表成為在台知名度極高的友好大使之一。他以溫暖的笑容成功推介台中市泰國餐廳的濃厚風味與料理巧思，也讓市民對泰國文化更加熟悉與喜愛。

《圖說》市長盧秀燕率市府團隊祝賀泰國國慶。

盧秀燕指出，目前約有1萬3千多位泰籍朋友居住在台中，為台中豐富多元的文化提供了重要養份。泰國的新住民與移工，更是台中市的營建、製造產業及農漁牧業不可或缺的重要助力之一，以及各項重大建設及產業發展的重要貢獻者。

盧秀燕進一步表示，泰國的美妝產品、電影文化也廣受台灣人喜愛，期未來能與台中在觀光、美食與文化活動上有更多合作與交流，持續深化台中與泰國的情誼。

文那隆代表表示，感謝盧市長對台中的泰國新住民與移工細心的照顧，讓大家在此工作生活都很安心幸福。泰國駐台團隊也持續全力服務中部地區泰國僑胞，例如每月派員到台中辦理行動領務服務。許多泰國鄉親都跟他回饋盧市長對他們照顧有加，使他們能在此安心工作與生活。

文那隆代表也說，該辦事處與市府合作愉快，希望明年再度前來台中舉辦泰國文化活動。他陪同盧市長參觀泰國美食區，所有攤位由台中在地泰國餐廳設置，提供多種傳統料理，盧市長一一品嘗後稱讚風味道地並與現場泰國朋友互動熱絡，展現台泰深厚友誼。

泰國國慶晚會，盧市長偕同副市長鄭照新、副秘書長林育鴻、民政局長吳世瑋、經濟發展局長張峯源、勞工局長林淑媛、文化局長陳佳君、秘書處長謝佳蓁出席；立法委員楊瓊瓔、市議員劉士州亦一同參與盛會。