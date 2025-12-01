泰國國慶晚會首度移師台中

盧秀燕說，台中早已成為泰國美食與多元料理的天堂。

台中市政府與泰國貿易經濟辦事處30日晚間在市府4樓集會堂共同舉辦泰國國慶晚會，現場提供多樣道地泰國美食，吸引全台泰籍移工、新住民及企業、文化界人士數百人參與。市長盧秀燕與文那隆代表（Executive Director Mr.Narong Boonsatheanwong）到場與泰國朋友溫馨互動。盧秀燕市長表示，很榮幸在台中見證這場充滿文化情誼的盛會，感謝泰國貿易經濟辦事處長期與市府緊密合作，深化觀光、美食、文化與經貿交流，也讓城市更加多元。她強調，台泰情誼深厚，未來將持續攜手拓展文化與城市合作，讓兩地友誼長存。

盧秀燕市長表示，目前約有1萬3千多位泰籍朋友居住在台中，為台中豐富多元的文化提供了重要養份。今年5月文那隆代表到市府拜會時提出於台中舉辦泰國國慶日的構想，她當下便表達全力支持，也非常高興能促成這次合作。

盧秀燕指出，泰國的新住民與移工，更是台中市的營建、製造產業及農漁牧業不可或缺的重要助力之一，以及各項重大建設及產業發展的重要貢獻者。市府各局處持續協助包括泰國等各國新住民、移工融入社會並提供必要的生活諮商及協助，也積極籌辦與泰國文化相關活動，如四面佛誕辰慶典、八八潑水節、東協之聲歌唱比賽、泰國新年與多項文化交流活動，讓市民更了解泰國，也讓泰國朋友在台中感受到家的溫暖。

文那隆代表表示，辦事處與市府合作愉快，希望明年再度前來台中舉辦泰國文化活動。

隨後，文那隆也陪同盧秀燕逐一參觀泰國美食區，所有攤位均由台中在地泰國餐廳設置，提供多種傳統料理，盧秀燕一一品嘗後稱讚風味道地並與現場泰國朋友互動熱絡，展現台泰深厚友誼。