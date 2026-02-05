泰國國會大選盛傳「擁有龐大資本鄰國」金錢介入選舉

2月1日，泰國舉行國會下議院選舉提前投票，選民前往投票，盛傳金錢介入選舉。圖／東方IC

洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、台泰交流協會創會秘書長暨理事、台灣自由選舉觀察協會研究員

在泰國說到賄選，其實並不是什麼新聞，而是人人皆知的事情。在2023年的時候，當時筆者跟著台灣的觀選團前往拜會某黨候選人，該候選人就有提到當年普吉島的賄選價格最高，一張票就要2000泰銖（泰銖與台幣大約1：1），以當時日薪300泰銖來說，大概就是6.5天的日薪。

對於不少鄉村居民而言，他們收下這些錢，不一定代表會投給賄選的對象，因為在泰國傳統觀念當中，地方官員有照顧人民的必要，在泰語當中稱為「長輩照顧晚輩」，這個長輩除了年紀上的意思，還有社會階級上的意涵。因此，當2023年橘營第二代政黨前進黨發起向支持者募款的行動時，還被某些保守派政治人物嘲笑，認為這樣如何成為一位能「照顧」人民的官員。

廣告 廣告

而2023年前進黨的勝選，也確認了「不買票」的「新政治文化」是可行的。但這對於傳統地方政治家族而言，「買票」卻成為他們唯一能對抗橘營的武器，因為這象徵的傳統的「照顧」，於是為了繼續捍衛傳統價值，他們只能繼續買且還要加碼，因為2025年的日薪已經漲到400泰銖，因此全國各地的賄選平均價格都衝到800泰銖左右。

一、賄選價格衝歷史新高

如果說，因為日薪上漲與物價上漲帶動了賄選的平均價格，那選情的激烈程度則是決定了賄選的最高價格。泰國媒體TNN針對本次選舉賄選進行民調，全國共獲得4,814 個樣本（一般民眾 3,043 人、商業部門 1,771 人），基本問題如下：

1. 是否相信真的存在買票行為？

42% 認為在本次選舉中大量發生買票行為

2. 如果對方給錢買票，會收嗎？

69% 表示如果有人買票，不會接受

18% 表示會接受買票

3. 政治人物買票後，還會投給他嗎？

71.9% 表示不會投給他

28.1% 表示仍會投給他，因為有需要

從這三個問題可以推測出目前的賄選狀況，首先買票現象逐漸從明目張膽，變成針對特定對象。其次是拒絕賄選的人變多了，甚至有可能會將賄選行為蒐證下來，造成候選人的負面影響。最後則是買票的效益，只有不到三成的人還是會因為賄選而投票給對方，有七成的民眾不會，甚至可能收下錢之後，把票投給另外一個政黨。這或許代表目前泰國的賄選狀況逐漸減少，並開始針對少數且關鍵的對象進行賄選。

同一份調查同時也揭露了2026年國會大選的各區域賄選價目表，單位為泰銖（泰銖與台幣大約1：1）：

外界推測泰國大選各選區賄選不同價目。圖／資料為作者提供，本報編輯製表，底圖取自泰國觀光局官網

本次賄選的基本底價為100-200泰銖，東部跟南部地區因為收入高且人口相對少，因此賄選底價也相對比其他地區更高。筆者認為這可能與當地認為賄選只是一種照顧的表現有關，因為這兩個地區原本就是保守派的鐵票區。

在最高價的部分，本次選舉也創下紀錄，一張票要價7500泰銖，根據泰國媒體Nation Weekend的節目透露，7500只有一位且是比較關鍵的那位，因此才有這樣的高價，其他對象的賄選價格多半落在平均價1,169左右。

從上述這份賄選資料來看，最高價與平均價都遠高於2023年，造成這種現象的原因在於：單一選區制度與三大勢力競爭激烈的交互因素。這個以台灣人的選舉說法，就是單一選區出現「三者競爭」的狀況，在這種狀況之下如果政黨的競爭相當激烈，最終三位候選人的得票數可能都會相當接近，因此真正需要被收買的對象也有限。

誠如泰國國家發展學院（NIDA）皮猜（PhichainaBhuket）教授所說：

傳聞只有18%的人會收錢，聽起來不多，對吧？

但在但單一選區制度中，18%就足以翻轉選舉結果

二、鄰近大國資金挹注

本次賄選經費增加，除了來自三大政黨彼此競爭激烈的壓力以外，還有來自外國勢力的龐大資金資助所帶來的效應。根據泰國媒體Nation Weekend的爆料，有將近百億的灰色資本流入泰國，並企圖透過賄選的方式控制泰國，其目標是贊助給特定政黨，透過該政黨拿下至少150席的席次，以便後續藉由該政黨推動各種有利於贊助國的政策。

而且為了有效運用這筆來自某勢力的經費，該贊助還會依據不同層級的候選人，給予不同的金額以協助打贏區域選戰。這也就是為何本屆選舉的賄選價碼可以高於過往，因為除了傳統地方政治家族的經費以外，還有來自外部的加碼金額，讓這次的賄選價碼創下紀錄。

關於這個外部勢力的部分，泰國工業工總會格聯蓋·梁汶（เกรียงไกร เรียงบุญ）主席在影片當中提到：

我們都知道這些灰色資本來自「外國」，是距離我們很近的國家，且擁有龐大的資金。這次選舉當中，要砸多少錢都可以，對他們而言，只是花口袋一部分的錢而已，這樣他們就能透過代理人及其建立的網絡掌握泰國了。

泰國國會大選的賄選經費增加，除了來自三大政黨彼此競爭激烈的壓力以外，還有來自外國勢力的龐大資金。圖／東方IC

三、新世代如何戰勝龐大資本？

民主國家的選舉被擁有龐大資本的極權國家影響，實際上並不是罕見的事情，但過往泰國的選舉較少成為被干預的對象，主因在於泰國國會選舉並不是關鍵，關鍵在於選舉過後的內閣組成，因此在2019年與2023年的選舉當中，幾乎沒有聽聞外部勢力干涉的狀況，因為當時的總理選舉仍然需要「參眾兩院750席過半支持」。

但是本次選舉不同，這屆的選舉只要眾議院500席過半就可以執政，因此國會選舉就成為非常重要的關鍵點。再加上目前國際局勢越來越緊張，中美兩大勢力都希望拉攏更多國家加入，因此也才會出現擁有龐大資本的鄰近大國透過贊助資金給特定政黨，以賄選模式打贏選戰藉此控制泰國的說法存在。

原本2026年的選舉對民主派就是一場超困難的硬仗，因為這些新世代要對抗的是由200多個政治家族組成的龐大勢力，但現在還加上有某大國資金的協助，都讓這場選舉的可看度變得越來越高。而筆者相信，如果不是已經成為泰國社會皆知的程度，泰國媒體應該是不會這樣公開爆料，甚至泰國工業總會主席也不會這樣直言。

有趣的是，該節目與工總主席都沒有提到任何國家名字，但該節目下方的討論區，卻可以看到不少網友直接點名使用紅色旗幟的某大國與使用藍色黨徽的某政黨。這也算是泰國社會的一種共識吧，該講的都講完了，但卻沒有提到任何人或對象，可是大家都知道是在講誰。

最後也要說一下，雖然不少人會覺得外部勢力透過「賄選」掌握特定政黨，應該是發展中國家才有的狀況。但也不能忽略除了直接給錢的方式以外，還有許多方式可以影響到已開發民主國家的選舉與政黨，包含：透過網軍製造不利於特定政黨的假訊息、透過網軍散播特定政黨的正面消息以及透過數千個人頭帳戶提供小額贊助等方式幫助特定候選人與政黨，因此身在已開發國家的選民，不能因為沒有收到錢就大意，必須提高意識分辨訊息來源，以免成為外部勢力的協力者。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

泰國國會選舉 新世代對抗215個地方政治家族

泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的

亞洲政治的同步轉折：2026年2月8日泰國與日本大選的深層意涵

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕