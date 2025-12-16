泰國國會大選2月8日登場 阿努廷承諾改選「還政於民」

【看見泰國 VisionThai】泰國選舉委員會(Election Commission, EC)宣布，下一屆國會眾議院選舉將於2026年2月8日在全國舉行，並完成整體選務時程規畫，從候選人登記、提前投票到選後補件機制均已訂出，標誌著解散眾議院後，泰國正式啟動新一輪大選進程。本次選舉將選出新一屆眾議院議員，之後將依國會程序推舉並表決產生新任總理。

根據選委會通過的選務計畫，2026年2月8日為正式投票日，選民將選出新一屆眾議院議員(MP)。提前投票則訂於2月1日舉行，涵蓋原選區內與外地投票的選民，並為身心障礙者與高齡者預留協助機制。

候選人登記時程將從2025年底展開。地方選區眾議員候選人可於2025年12月27日至31日登記；政黨不分區名單與總理候選人則須在12月28日至31日，前往曼谷的Centara Life Government Complex Hotel辦理登記手續。

無法在原選區或境內投票的選民，可於2025年12月20日至2026年1月5日期間，登記申請在外選區或海外投票。若選民因故未能於2月8日投票日投票，仍可在2月1日至7日以及2月9日至15日向主管機關說明原因，以符合法規要求，不致影響個人紀錄。選務相關細節將刊登於政府公報(Royal Gazette)，作為正式依據。

這一連串選舉時程的公布，緊接在泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)於12月11日國會聯席會議上承諾「將權力歸還給人民」之後。隨後於12月12日發布解散眾議院的王家詔令，為提前舉行大選鋪路。隨著日期與制度安排底定，各政黨與候選人將陸續啟動提名與選戰布局，泰國選民也將在未來數月內，重新決定國會組成與下一階段國家治理方向。（延伸看：一文認識泰國總理阿努廷）

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖