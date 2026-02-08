泰國國會選舉登場！三大政黨拚組閣主導權 皆表態維持對台友好

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

泰國今（8）日舉辦國會大選，由人民黨（People's Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）角逐席次，預估無一政黨能單獨過半，需要組成跨黨派聯合政府。投票結果將於晚間公布，三黨人員皆表示，將與台灣保持友好關係。

人民黨第一順位候選人納塔彭表示，希望與台灣發展雙邊關係，並與台積電合作發展半導體產業。（圖／美聯社）

泰國近年來經濟成長放緩，民族主義高漲，並與鄰國柬埔寨關係緊張，邊境不時發生衝突，在過去3年換了3任總理。此次選舉對台關係受到台灣關注。

中央社報導，人民黨第一順位候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，希望與台灣發展雙邊關係，並與台積電合作發展半導體產業，並表示貿易戰和戰爭都對人類沒有益處；拉查達（Rachada Dhnadirek）來自泰自豪黨，負責外交事務，他表示將與台灣保持經濟與科技交流，並表示「泰國希望和平」；為泰黨首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）則表示，自己過去在大學任教，學習到許多台灣在半導體、科技園區和科技上的經驗，希望借鏡台灣新創生態。

此次泰國選舉也有一項公投同時舉行，選民將決定是否贊成一部新憲法。若多數贊成，將授予國會起草制憲程序，並經過2次公投，才能通過新憲法。

