泰國國會選舉 新世代對抗215個地方政治家族
洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、台泰交流協會創會秘書長暨理事、台灣自由選舉觀察協會研究員
2026年的泰國國會選舉可以說是一場「地方政治家族」與「新世代」之間的對決，因為根據泰國媒體的統計，檯面上主要的五個政黨當中，人民黨是地方政治家族數量最少的政黨，但卻是三大政黨當中民意支持度最高的政黨，因此也被多數媒體與學者認為，人民黨象徵著「新世代」的力量，要來挑戰代表著眾多地方政治家族利益的舊勢力，這些舊勢力集中在泰自豪黨與為泰黨，而排名第三的勇敢道德黨跟第四的民主黨，甚至是現階段只能依賴地方政治家族支持的政黨。
前五大政黨之地方政治家族統計：（總共215個）
1. 泰自豪黨86個
2. 為泰黨69個
3. 勇敢道德黨28個
4. 民主黨17個
5. 人民黨10個
來自泰國媒體資料
這也導致泰國知名的三位政治學者：泰國國家發展學院NIDA民調中心的素威查．包阿里助理教授（ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์）、朱拉隆功大學的薩迪通．塔納尼提喬博士（ดร.สติธร ธนานิธิโชติ）、素可泰開放大學的育塔彭．伊薩拉柴副教授（รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย）以及名嘴邱威．嘉蒙威席（ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์）等。會預估泰自豪黨有機會在本屆選舉成為國會第一大黨，並且預測席次都是140席到150席之間，而人民黨只能拿到100席到130席之間，主要原因在於為泰黨身為第三大黨的勢力衰退，讓泰自豪黨獲得更多的席次。
到底是這些泰國學者與名嘴在唱衰人民黨？還是地方政治家族真的實力不容小覷？本文將透過2025年下半年討論度很高的Netfilx泰劇《絕廟騙局2》的劇情，來解說這些讓泰國學者與名嘴相當重視的「地方政治家族」的實力，看完本文之後讀者也可以自己聯想與判斷，泰國學者與名嘴的預測是否有道理？
一、府議員就能隻手遮天？
在《絕廟騙局》第一部的結尾，艾議員的出場讓不少觀眾以為她就是最大咖的幕後黑手，但在第二部的時候才知道，原來艾議員的影響力其實是來自她的父親，她的爸爸是北柳府的資深眾議員，即便是已經不擔任眾議員了，但在活動上的主持人仍然是以眾議員身份尊稱他，足見他原本在地方的聲望有多高。
而觀眾也因為劇情的推展才知道，原來第一部當中艾議員在涉略的毒品銷售，其實是她父親的生意，她本人的興趣並不是在毒品販賣方面，因此她在第二部的開頭才會找男主角他們來幫忙，希望可以募資十億來興建隆刊寺的醫院。而興建醫院其實只是幌子，因為他們打算透過醫院的名義，可以合法買到毒品，並藉由她父親的網絡，打通跟警察的關係，讓賭品買賣可以更加順利。
簡單來說，府議員本身的影響力有限，因為府議員的職權只能在府層級，關鍵在於艾議員的爸爸曾經擔任眾議員，熟悉不少中央層級的管道，因此才讓艾議員能在北柳府區域為所欲為。
二、壟斷地方各政治領域的家族
在戲劇中，艾議員因為她爸爸要推派弟弟出來接棒參選眾議員，因此艾議員跑去投靠另外一個政黨，對另外一個政黨而言，除了擔心被艾議員的爸爸開槍以外，基本上是相當歡迎艾議員加入，因為對這些全國性政黨而言，地方勢力的加入算是加盟關係，因為全國性政黨需要在北柳府區域獲得「政黨票」，藉此獲得更多不分區席次，而加盟全國性政黨的艾議員則有機會獲得比原本更高的聲勢，讓自己的影響力跨出自己原本的選區。
對艾議員而言，就算跟全國性政黨合作沒有選上，也可以藉此打開知名度，以便後續可以參選「府行政首長」（นายก อบจ.），所謂的府行政首長與府長不同，在泰國府長是由內政部官派，而府行政首長則是由府的選民投票選出，因此對於落選的眾議員而言，府行政首長是下一步，但對於府行政首長而言眾議員同樣也是下一步，甚至有不少政治家族都是同時佔據這兩個位置。而所謂的「地方政治家族」通常是整個家族將府行政首長之下的民選職位幾乎都掌握在自己的勢力之下。
府行政首長之下的職位為：
1. 府議員（สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด）（縮寫：ส.อบจ.）
2. 縣市長（นายกเทศมนตรี）（不縮寫）
3. 縣市議員（สมาชิกสภาเทศบาล）（縮寫：ส.ท.）
4. 鄉鎮長（นายกองค์การบริหารส่วนตำบล）（縮寫：นายก อบต.）
5. 鄉鎮代表（สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล）（縮寫：ส.อบต.）
附註：全泰國只有曼谷市與芭達雅市不同於上述體制。
三、多角化經營的地方政治家族
在這215個地方政治家族當中，還有分成「政黨型」與「地方型」，所謂的政黨型是指地方政治家族成立的政黨從地區性變成全國型，例如：掌握為泰黨的「欽那瓦家族（ตระกูลชินวัตร）」、掌握泰自豪黨的「奇邱家族（ตระกูลชิดชอบ）」以及掌握勇敢道德黨的「蓬袍家族（ตระกูลพรหมเผ่า）」等，而所謂的全國型政黨通常也不會只有一個地方政治家族支持，通常都會有至少兩到三個地方政治家族同盟合作，而這些地方政治家族就成為政黨內的「派系」。
由於這些地方政治家族在自己的地盤本身就有各種事業體，例如：足球隊、建設公司、農產品公司、珠寶公司或娛樂產業等，原本就需要有相對穩定的警政商關係，因此當他們成功透過選舉進入中央部會時，就會依據自己經營或熟悉的產業選擇擔任相關部長，以便透過中央政策提供自己選區更多的產業投資優惠、產業補助、重大交通建設或經濟特區等，對區域的選民而言也能藉此獲得更多的賺錢機會。因此區域選民與這些地方政治家族是存在「恩庇侍從」關係的，選民提供選民支持與服從，地方政治家族提供利益回饋。
這也是為何泰國政治環境從2000年到2014年軍事政變之前，會呈現政黨與區域畫上等號的狀況，北部與東北部支持為泰黨，中部、東部與南部支持民主黨，很大程度與來自這些區域的政黨型地方政治家族的施政路線有關，因為他們這些政黨型地方政治家族執政的目標就是為了從中央獲取資源來建設自己的選區，藉此更加穩定這些地方政治家族的勢力，讓選民無法不把票投給他們，再加上他信上台之後帶動的泰國政治氛圍—「說到做到」，都更加讓這些選民難以選擇其他候選人，因為他們擔心其他候選人「做不到」。
四、因為依賴而難以分手
今年的選舉，就好比一個有穩定交往的人，碰到新的追求對象，而這個人正在思考是否要放棄原本已經說到做到的原對象（地方政治家族），去選擇一個說他會做得更好的新對象（人民黨）。而且對部分地區的人而言，他們目前是碰到分手之後，曾經說到做到的舊愛（地方政治家族）又回來追求，而目前已經交往兩年半的對象（人民黨）説再給他們多點時間，之後肯定會改變整個我們的未來。
最終，選民會選擇誰？答案在2月8日就會揭曉！ 讀者們也可以思考看看，如果今天是自己，會如何選擇？ 而讀完整篇之後，覺得泰國學者與名嘴說的預測有道理嗎？
