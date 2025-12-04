泰國國際線機場稅大漲53%！新費率明年初實施 估每年增加100億收入

泰國交通部轄下的民航委員會已正式核准泰國機場公司的申請，同意將機場稅大幅調漲53%。

根據《曼谷郵報》報導，這項收費將從現行的730泰銖，提高到1,120泰銖。交通部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）主持會議並宣布，這項新費率預計將在明年初正式開始實施，但國內線航班的旅客服務費則維持在130泰銖不變。

這筆費用將和過去一樣，併入機票價格中，於購票時一併向旅客收取。泰國機場公司目前營運著包含蘇凡納布、廊曼、普吉、清邁、合艾和清萊在內的6座主要機場。泰國機場公司預估，根據每年平均有3,500萬國際旅客通過旗下機場出入境，這次的機場稅調漲預計將為公司每年帶來約100億泰銖的額外收入。

民航委員會強調，調高費用的目的是為了提升機場的服務品質與飛航安全，所增加的收入將專門用於投資更多設施，以利於旅客在機場的便利性。實施前，泰國機場公司仍需收集各方意見，並將細節呈報給交通部長進行最終批准，隨後會在正式實施新費率的4個月前對外公告。

