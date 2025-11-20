【看見泰國 VisionThai】泰國將於11月21日開始發行50泰銖和100泰銖塑膠鈔票，新鈔耐用度是紙鈔的四倍，預計每年可減少至少3.5億張替換鈔票的印製需求。

泰國央行(Bank of Thailand，BOT)總裁塞塔普(Sethaput Suthiwartnarueput)宣布，新的50泰銖和100泰銖塑膠鈔票將於11月21日正式流通。這些鈔票採用不吸收濕氣或髒污的特殊塑膠材質印製，耐用度遠超過紙鈔，有助確保日常使用的鈔票更乾淨、使用壽命更長。

泰國央行總裁塞塔普宣佈將於11月21日開始發行50泰銖和100泰銖塑膠鈔票（來源：Bank of Thailand）

泰國央行指出，先前發行的20泰銖塑膠鈔票平均使用壽命長達8年，約為紙鈔的四倍。延長的耐用度預計每年可減少至少3.5億張替換鈔票的生產需求，降低整體系統成本、節約資源並有益環境。

新的50泰銖和100泰銖塑膠鈔票保留了現行紙鈔的整體設計，但加入現代印刷技術強化的防偽特徵。主要辨識元素包括雙面可見的透明視窗、視窗內的浮凸數字，以及傾斜時會變色的特殊變色油墨。

為協助視障人士，新鈔也加入了額外功能，包括標示面額的浮凸點字標記，以及邊緣的斜角透明凸條，提供更明顯的觸覺提示。

泰國塑膠鈔票上路 耐用度是紙鈔四倍（來源：Bank of Thailand）

從11月21日起，民眾可在所有商業銀行和專業金融機構提領新的塑膠鈔票。100泰銖塑膠鈔票也可透過自動櫃員機和現金存提款機(ATM/CDM)取得。兩種面額都可在自動販賣機使用。現有的50泰銖和100泰銖紙鈔將繼續流通，維持正常支付效力。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

