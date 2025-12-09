泰國士兵增至3死！柬埔寨無人機、飛彈狂炸

▲泰柬邊境衝突又升溫，泰軍證實已有3名士兵身亡。圖為泰國素林府民眾在避難所躲避攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 泰國與柬埔寨邊境衝突進入第二天，泰國陸軍證實，已有３名士兵死亡，其中兩人9日分別在素林府遭飛濺彈擊中、在柏威夏地區（Preah Vihear）被榴彈發射器攻擊身亡。泰軍也指控，柬埔寨攻擊東北部三省多地。

泰國與柬埔寨邊境衝突，8日已造成5人身亡，包括1名泰國士兵和4名柬埔寨平民。

據曼谷郵報報導，泰國陸軍9日證實，交火至今已有3名士兵殉職，包含8日1人、9日再增2人；其中一人於素林府（Surin）遭飛濺彈擊中，另一人在柏威夏地區（Preah Vihear）被榴彈發射器攻擊身亡。

泰國第二軍區通報，9日凌晨4時50分起，柬埔寨以BM-21多管火箭攻擊泰國東北部素林府、四色菊府（Si Sa Ket）與烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）等三省。

除火箭外，柬埔寨軍隊還出動自殺式無人機及攜帶小型炸彈的無人機，襲擊素林府、烏汶府多個地區，擊中南元郡（Nam Yuen）的561號高地、素林Chong An Ma等地。

第二軍區表示，柬方正積極奪取Phu Mukua區域，泰方已進行直接與間接火力反制，並摧毀對方反無人機設施與運補吊艙，控制關鍵據點。

泰軍表示，柬埔寨正積極奪取Phu Mukua區域，泰方已以直接與間接火力予以回擊，控制關鍵據點，並摧毀對方反無人機設施與運補吊艙，清除Chong Rayi佔據泰國領土的腰果園，並佔領素林府Kap Choeng的Prasat Khana古寺。

負責泰國東部與柬埔寨接壤省份的泰國第一軍區表示，8日下午1時40分左右，柬埔寨軍隊向沙繳府（Sa Kaeo）科松縣的Ban Nong Chan 村開槍射擊。泰國士兵對攻擊做出反應，當天下午5時收復Ban Nong Ya Kaew村與周邊被違法佔領的區域，另發現柬方埋設PMN-2地雷，並以重武器轟擊民宅。

泰國國防部發言人孔西里少將（RAdm Surasant Kongsiri）表示，柬埔寨不斷挑釁泰國，開火、埋設地雷攻擊平民，泰國再也不能容忍這些持續不斷的挑釁，必須做出回應。總理安努廷（Anutin Charnvirakul）也重申，保衛主權行動不會停止，並排除與柬方談判的可能性，直到對方全面停火。

