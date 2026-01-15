泰國外長不滿美簽證政策 強調泰人貢獻美經濟、非法移民數低

【看見泰國 VisionThai】針對泰國入列美國暫停75國移民簽證名單，泰國外交部長西哈薩克(Sihasak Phuangketkeow)今(16)日表態，強調此措施僅影響申請永久居留的移民簽證(Immigrant Visas)，不影響觀光、學生或商務簽證。他表達深切關切，認為將75國一概而論並不恰當，質疑泰國作為美國在亞洲最老的盟友，為何被列入這份名單。西哈薩指出，泰國非法移民數量相對較低，且泰國人在美國各行業就業，對美國經濟有貢獻。（延伸阅读： 泰國總理角逐升溫！西哈薩克為人選之一）

昨日(15日)，西哈薩會見美國駐泰使館領事事務公使銜參贊伊莉莎白·柯尼格(Elizabeth J. Konig)，討論並釐清此事細節。美方代表告知，他們尚未掌握所有具體數據，將與相關機構協調提供進一步資訊。美方強調，此次暫停嚴格適用於尋求永久居留、長期停留或未來公民身份的申請者，因此旅客、商務人士和學生不受影響。

外長：暫停是臨時措施 推測與社福預算有關

西哈薩敦促公眾理解，這項暫停措施並非永久性，而是為了重新審查整體流程和情況的臨時措施。他推測此政策背後的原因，可能與美國對社會福利系統預算的擔憂有關，許多移民依賴這些福利，可能使資源從美國公民身上轉移。

西哈薩透過美國公使銜參贊表達深切關切和不安，認為將75國歸為一類並不恰當。他指出，泰國的情況與名單上許多其他國家有顯著差異。泰國人在美國非法居留的數量相對較低，相較於其他國家問題更嚴重卻未被列入名單。許多泰國人在美國各行業有正當工作，包括餐飲業，這有助於吸引觀光並使美國經濟受益。

西哈薩表示，泰國與美國作為該區域「最老的盟友」享有「特殊關係」，特別是美國助理國務卿最近才訪問泰國，他強調美國需要提供更多說明。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖