泰國外長：台海穩定對區域相當重要 籲盡量維持現狀

（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）泰國外交部長希哈薩昨晚與國際媒體見面，並談到泰柬邊境衝突、緬甸危機及泰中關係，會後他亦回應中央社提問，表示台海和平穩定對區域和泰國都相當重要，希望各方謹慎對待局勢呼籲，「盡量維持現狀」。

希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨晚受邀在泰國外國記者俱樂部（FCCT）與國際媒體見面，面對日本媒體詢問，對近來緊張的日中關係有何看法時，希哈薩沒有正面回應，他僅說「這是很敏感的議題，我們必須維持現狀」。

廣告 廣告

希哈薩也回應中央社有關「台海穩定對泰國和東協的重要程度」提問，他表示，台海和平與穩定對東協和泰國都至關重要，並說，「（台海議題）是區域最危險的衝突爆發點之一，如果出現誤判，各國間就會爆發公開衝突，所以我們非常希望各方謹慎對待局勢」。

希哈薩希望各方都能避免發表會造成嚴重誤解的言論，「盡量維持現狀」，並認為在台灣問題上，主要角色是中國、台灣和美國，東盟或泰國的作用有限。

除了接受媒體提問，希哈薩此前則表示，他上任後，泰柬關係被他視為優先處理議題，並透露，泰柬邊境近期緊張並非源自國家利益衝突，而是「個人利益」糾紛所導致，讓情勢複雜化，但現在重點是如何致力於進行雙邊磋商。

對於泰國與中國關係，希哈薩表示，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）10月底訪問中國反映兩國關係密切，他並透露，中國國務院總理李強將於12月中訪問泰國，出席在曼谷舉行的「瀾滄江—湄公河合作」峰會。

另外，希哈薩也談及9月開始擔任外長後的心情。他回顧，決定接掌外長職務時曾一度猶豫，因泰國過去十年在國際舞台上「表現不如預期」，甚至被批評在東協中「缺席」。他說，泰國必須恢復其在區域與全球的外交定位，同時在多變的印太局勢中加強戰略思考。

希哈薩強調，外交不再只是菁英事務，因人民想知道他們在做什麼，因此承諾泰國外交事務將更為透明，並把經濟成果作為核心目標。他要求駐外官員要「真正走出去」，具體促進貿易、投資及新經濟領域合作，包括綠色經濟、醫療產業、生物技術等。（編輯：陳承功）1141126