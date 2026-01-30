泰國大使Lisa最愛泰國美食？武里南烤肉丸「光講就想吃」

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)1月28日在曼谷鄭王廟（黎明寺，Wat Arun）正式推出「Feel All the Feelings」（感受所有情感）宣傳活動，並宣布國際巨星Lisa(Lalisa Manoban)擔任泰國大使。Lisa在紅毯上身穿巴爾曼(Balmain)訂製禮服驚艷亮相，這件靈感源自1960年泰國王后王家晚禮服的金色禮服，胸衣和袖子融入傳統泰國織物，搭配價值超過1,400萬泰銖的寶格麗(Bvlgari)鑽石項鍊，展現國際時尚與泰國文化的完美結合。

Lisa擔任泰國大使穿著訂製禮服驚艷亮相（來源：官方社群）

Lisa在訪談中透露，這次擔任大使讓她深受感動，她分享，「我覺得泰國不僅僅是美麗的地方或美味的食物，更重要的是每次造訪時那種溫暖、快樂的感受。泰國人非常友善，泰式微笑真的很吸引人。」當被問及會推薦哪個地方給遊客時，Lisa不忘推廣家鄉特色，「我的家鄉武里南(Buriram)，那裡的肉丸非常好吃，光是提到我又想吃了！」

Lisa所說的「立食肉丸」是武里南府著名特色小吃，以木炭烘烤，口感酥脆，搭配獨特的甜辣醬汁。這道街頭美食主要在武里南火車站前販售，站在攤位前快速享用的傳統吃法，是當地人最愛的庶民美食。

Lisa大力推薦家鄉美食，武里南府「立食肉丸」。（來源：官方社群）

武里南「立食肉丸」是當地人最愛的庶民美食（來源：官方社群）

武里南「立食肉丸」以木炭烘烤，口感酥脆，搭配獨特的甜辣醬汁。（來源：官方社群）

「Feel All the Feelings」旨在讓遊客不只「看見泰國」，更要「感受泰國」。泰觀局局長塔帕妮(Thapanee Kiatphaibool)表示，透過Lisa的視角將開啟全新認知，讓人們看到泰國是具有深度的優質旅遊目的地，充滿隱藏在每個體驗中的價值與意義。目標是讓每趟泰國旅程都成為深刻記憶，激發遊客再次回訪並分享旅行故事。

宣傳影片系列「Feel All The Feelings – Travel Thailand, feel every feeling」可在YouTube的Amazing Thailand頻道觀看，影片中邀請Win Metawin、Gulf Kanawut和Blue Pongtiwat等泰國人氣明星一同出鏡演出，透過他們在泰國各地的旅行傳達不同情感體驗。這些明星也作為「Amazing Thailand之友」(Friends of Amazing Thailand)計劃成員，協助推廣泰國觀光。

塔帕妮也強調，「沒有人比Lisa更適合擔任泰國大使。不只是泰觀局，每個泰國人都相信她有能力傳達泰國之美。」她也開心表示，「Lisa效應」已經顯現，最近推廣紅蓮花海(Red Lotus Sea)創造影響力，遊客數量破紀錄。

Lisa任泰國觀光大使推廣紅蓮花海，遊客數量破紀錄。（來源：官方）

對於2026年，TAT設定觀光收入目標為3兆泰銖，策略是提升遊客消費力而非只追求人數成長。今年4月將推出由Lisa設計的限量禮品組，並持續透過Amazing Thailand官方渠道推廣紅蓮花海等成功案例至全國各府，突出各地獨特旅遊體驗。

