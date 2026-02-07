泰國大選今登場 救經濟成勝選關鍵

台泰時報報導，泰國將在今天(8日)舉行國會大選，德國自由派智庫弗里德里希諾曼自由基金會(Friedrich Naumann Foundation,FNF)近日發布報告指出，面對這場國會選舉，多數選民當前最關切的並非政治立場對立，而是經濟穩定與成長前景，反映社會對長期政治動盪的疲乏情緒。

報告指出，這次選舉距離上一次僅相隔不到3年，期間歷經兩位總理下台、最大在野黨遭解散，以及泰柬邊境緊張升高，使民眾對「穩定」的期待顯著升高。FNF分析認為，對許多選民而言，政治穩定被視為恢復經濟動能的必要前提。

根據選前民調，僅約14%的選民仍未做出投票決定。與2023年高度對立的選舉氛圍不同，當前選民更重視政策內容而非情緒動員，左右派對立的重要性明顯下降，取而代之的是對整體經濟狀況的關切。

報告指出，人民黨目前在民調中領先，競選策略結合制度改革與具體經濟刺激方案，包括提出規模2,500億泰銖(新台幣2508元)的「100天計畫」，協助中小企業流動性，並爭取單獨過半以避免組成聯合政府。雖然該黨精神領袖披塔（Pita Limjaroenrat）遭禁止從政10年，但現任黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）仍持續推動競選主軸。

分析指出，雖然軍方指派的參議院已失去選擇總理的權力，但憲法法院、選舉委員會與反貪機構仍可能對政治局勢產生關鍵影響，成為未來政局不確定因素。

此外，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨，則以「安全與穩定」作為主打訴求，尤其在近期邊境議題升溫下，強調國家安全與領土完整。民主黨則在前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）帶領下，試圖重返政壇核心，主打經濟自由化與反貪腐形象，雖整體支持度仍落後，但被視為潛在聯合政府夥伴。

FNF指出，經濟表現成為選情關鍵背景。世界銀行數據顯示，泰國去年經濟成長率僅約1.8%，明顯落後多數東協國家，政治不穩定已對投資信心造成實質衝擊。報告最後指出，即便人民黨再度勝選，是否能順利執政與推動改革，仍是選民心中最大的未知數。