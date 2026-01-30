泰國大選倒數！改革派人民黨民調領先 能否走完皮塔「未竟之路」？

編譯林浩博／綜合報導

泰國2月8日即將舉辦大選，在野的改革派「人民黨」民調第一，而且領先幅度越拉越大。人民黨前身即2023年的大選贏家「前進黨」，當年卻因為保守派和軍方聯手阻攔，不僅黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）無緣總理大位，自己遭禁止參政十年，前進黨也被逼解散。如今改革派捲土重來，能否復仇成功，走完皮塔的「未竟之路」，還是最終又受到體制的無情輾壓，各界拭目以待。

依據民調，年僅38歲的人民黨黨魁納塔彭，有望成為泰國新總理，但這有一大前提──他能否不被視改革派為眼中釘的軍方和保守派用體制做掉。（圖／翻攝自X平台 @mathieugallard）

人民黨遙遙領先 大贏執政黨12個百分點

日媒《日經亞洲》30日引述當天才出爐的民調指出，人民黨以34.2%的支持度穩坐第一，比上一次11日所公布的數字增加了3.7個百分點。總理阿努廷（Anutin Charnviraku）的保守派泰自豪黨，以22.6%居於第二，支持率只微升0.3%。第三名是前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）所成立的為泰黨，僅獲得16.2%的支持度，2023至2025年間的泰國政府，先後由該黨的賽塔（Srettha Thavisin）和貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）出任總理，這兩人分別是塔克辛的親信與小女兒。

民調由泰國國立發展管理學院（NIDA）所做，於23日至27日抽樣了2500位選民。

泰國此次選舉將改選眾議院500個席位，包括400席單一選區，以及100席政黨比例代表。選舉結果很可能並無單一政黨跨過251席的過半門檻，因此選後各政黨間的組閣協商將至關重要。

總理人選方面，人民黨黨魁、年僅38歲的納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）以29.1%支持度，最被看好；緊追在後的是總理阿努廷，支持度22.2%。

遭體制輾壓的改革派

人民黨的前身是「前進黨」，2023年5月大選，在42歲的青年企業家皮塔帶領下，以1400萬張選票、151個席位爆冷成為國會第一大黨。不過，才過了60天，即因為軍方把持的參議院介入，皮塔在國會的總理選舉落敗，再過6天他又被憲法法院暫停議員資格。為泰黨則背刺昔日盟友，轉頭與軍系政黨組閣。

隔年憲法法院又以前進黨主張修正「藐視王室罪」為由，強令前進黨解散，並禁止皮塔參政十年。而之後泰國政壇亂局持續，賽塔與貝東丹先後遭憲法法院解職；阿努廷靠著與人民黨達成交易，獲得對方支持而當上了總理，但條件是四個月內解散國會改選。

差點當上泰國總理的皮塔，儘管遭法院禁止參政十年，依然人氣不減。他預計2月8日投完票，當天立即飛來台灣為新書宣傳。（圖／翻攝自X平台 @mathieugallard）

政治明星皮塔 投完票即赴台北書展

隨著過渡條款到期，這次大選不會有參議院攪局。遭禁止參政的皮塔，也以競選助理的身分，近期回到泰國為人民黨站台。他在台上強調「這場選戰必須是壓倒性的勝利」。泰媒《曼谷郵報》分析，皮塔帶有政治明星的光環，有助於拉抬人民黨的聲勢。

皮塔淡出政壇的這一段時間，大都在國外活動，自己也沒閒著。他回顧了2023年功敗垂成的經歷，寫成新書《未竟之路》於今年發行，他在當中寫道：「我們已經前進得太遠，無法再回頭了。」

皮塔於2月8日投完票，當天預計就會飛到台灣，出席台北國際書展為新書宣傳。為該書中文版撰序的泰國政治專家陳尚懋指出，由於「奶茶聯盟」的脈絡，台、泰之間已非單純文化交流。

新書副標題將皮塔稱為「遭體制封殺的準總理」，形容他「點燃了一個世代的民主之戰」。顯然戰爭遠未結束，大選之後能否復仇成功，各界拭目以待。

