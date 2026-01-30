泰國大選倒數 為泰黨提每日抽人送百萬泰銖

泰國前進黨前黨魁皮塔說，「牽起我的手，我們一起向前走，讓政治變成一件有趣的事。」

2024年被禁止參政10年的泰國政治金童皮塔，在選戰倒數時刻站上火線，為人民黨總理候選人納塔彭造勢。

2月8日泰國大選除了要選新總理，還要修憲公投。目前4大政黨不僅卯足全力拉票，政見牛肉更是推陳出新。

泰國現任總理阿努廷表示，「我們的競選主軸是政策，我們擁有自信與強大的政績紀錄。」

各黨除了喊出要拉高GDP成長率，更加碼老年及育兒津貼，其中為泰黨甚至下猛藥，推出「每日造就百萬富翁」計畫，預計每天抽籤誕生9名百萬富翁。雖然被外界批評這是在淘空國庫，但為泰黨解釋目的其實是藉由抽籤資格登記，解決逃漏稅問題。

泰國為泰黨總理候選人尤德查南回應，「今年2月8日，我將把所有同胞的夢想與希望，化為現實。」

46歲的尤德查南是泰國前總理宋才之子，也是前總理戴克辛的外甥、和貝東丹的表哥。尤德查南早年在美國攻讀碩博士，2014年曾短暫投身政治，這次的參選前，他在泰國馬奚杜大學生物醫學工程系任教。推出尤德查南來延續戴克辛的政治家族香火，除了能鞏固北部、東北部的傳統票倉，也可望拉近中間選民與都市中產階級。

而同樣鎖定中產階級的人民黨，一向被視為改革派。38歲總理候選人納塔彭，出身曼谷地產家族，本人是科技新貴，過去他與未來前進黨、前進黨關係密切，2019年透過選舉進入下議院。

泰國人民黨黨魁納塔彭表示，「這是泰國史上第一次，上議院沒有權力投票選總理，所以這一次我呼籲所有泰國人民，相信人民的力量，投給人民黨。」

有了前進黨被解散、黨魁皮塔又被禁止參政10年的前車之鑑，納塔彭不觸及俗稱「冒犯君主罪」的《刑法》第112條，他在皇室議題上加倍謹慎。

至於在泰國堅定保皇的總理候選人，除了現任的阿努廷之外，就屬保守派民主黨黨魁艾比希了。現年61歲的艾比希，2008年曾擔任過總理，現在他捲土重來，主打要復甦泰國經濟。

泰國民主黨總理候選人艾比希說，「我決心要幫助這個國家走出困境。」

艾比希雖然與戴克辛一樣，出身華人富裕家庭，他甚至公開承認自己擁有泰英雙重國籍，但他反戴克辛立場鮮明，相當符合泰南中產階級與保守派口味。因此根據泰國國立發展管理學院民調，艾比希在具有高度指標意義的泰南洛坤府，擁有高達51.45%的壓倒性支持。

泰國民主黨國會議員候選人勒塔納沙表示，「人民黨並沒有壟斷年輕世代，我們年輕人本來就有不同的思考方式，不同的意識形態。」

泰國知名政治學者、兼民調專家切塔薩普延博士，日前在泰國公共電視台受訪時，公布了一份樣本數約1萬1千人、且為挨家挨戶實地查訪所做的民調顯示，目前泰國可能還有五分之一游離選民，尚未決定要投給誰。

至於政黨票，目前是由總理的泰自豪黨、和納塔彭的人民黨雙雙領先，兩黨消長都在誤差範圍內，因此這一次泰國大選，最大的勝選關鍵就是占23%至24%的未表態選民，只要掌握游離選票就有機會勝出。