泰國大選勇敢道德黨席次超標 塔瑪納：開票80%後再談組閣

台泰時報今天（9日）報導，泰國2026年國會下議院選舉持續開票中，勇敢道德黨（Klatham Party）於選區制選舉中表現超出預期。該黨首席顧問兼總理候選人塔瑪納（Thammanat Phromphao）表示，雖然官方結果尚未完成統計，但依目前趨勢推估，勇敢道德黨在不含不分區立委情況下，選區席次可望接近60席，高於原先設定的50席目標。

塔瑪納指出，黨內多數候選人曾任立委，長期深耕地方選區，與選民保持密切互動，是這次得以重返國會的重要因素。他強調，在全國開票尚未達100%前，仍須審慎看待最終結果，相關政治判斷將待開票進度達80%後再行評估。

針對帕夭府第一選區投票所發生選票損毀事件，引發部分社群平台將責任指向勇敢道德黨，塔瑪納澄清，該事件是投票所人員操作失誤所致，與政黨無關。據說明指出，遭撕毀的14張選票中，包含不分區選票與選區選票，並無針對特定政黨情形。

在組閣動向方面，塔瑪納表示，目前尚未接獲其他政黨正式接觸，對於是否參與組閣或擔任內閣職務，現階段仍言之過早。他指出，在政治禮節與程序上，須待選舉結果更為明朗後，才能進一步討論。

此外，針對競選期間外界質疑勇敢道德黨涉及「灰色資金」問題，塔瑪納回應，相關說明將於適當時機對外說明，目前不宜提前表態。 (編輯:柳向華)