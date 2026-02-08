泰國大選執政黨大勝 阿努廷豪賭奏效、動盪政局可望趨穩

2026年2月8日，泰國執政的泰自豪黨贏得國會大選後，總理阿努廷喜不自勝。路透社



泰國週日（2/8）舉行國會大選，總理阿努廷領導的親皇室保守派「泰自豪黨」大勝，一改近年大選多由民主改革派勝出的情勢，顯示泰國長久以來的政治動盪可能結束，未來一段時間的政局可望相對穩定。

路透社、《彭博新聞》報導，計票完成95%的初步結果顯示，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）可望眾議院500席中拿下191席，幾乎是2023年上屆選舉的三倍。

進步派的「人民黨」（People’s Party）取得117席，其前身「前進黨」在上屆大選中拿下最多席次，但被全員由軍方委任的參議院阻止組閣；曾長期主政的民粹政黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）僅獲74席；其餘政黨合計取得117席。

廣告 廣告

總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在去年12月泰國與柬埔寨邊境爆發衝突、民族主義升溫的氛圍中宣布提前大選，讓不少選舉觀察人士跌破眼鏡，但結果證明，阿努廷這場政治豪賭是賭對了。

阿努廷去年9月在為泰黨總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因柬埔寨危機下台後接掌政權，原本承諾四個月內改選國會，但他在不到100天內以各政黨內鬥不斷、少數政府難以施政為由，宣布提前改選。

他週日在記者會上表示：「今天泰自豪黨的勝利，是全體泰國人民的勝利，不論你是否票投泰自豪黨。我們將竭盡全力，為泰國人民服務。」

泰自豪黨捍衛泰國王室，反對修法放寬對討論王室議題的限制。王室在泰國仍是高度禁忌的議題，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）選前曾接見阿努廷，雖然名義上與選舉無關，但因時機敏感而格外引人注目。

週日的選舉結果，可說是親王室建制派大勝，對於試圖削弱王室權力的親民主改革運動則是重大挫敗。長期研究泰國政治的朱拉隆功大學政治學教授龐蘇迪拉（Thitinan Pongsudhirak）表示，「人們現在考慮的是延續性與穩定。」

儘管泰自豪黨仍未單獨取得過半，但曼谷智庫「泰國未來」（Thailand Future）研究員納蓬（Napon Jatusripitak）指出，選舉結果顯示，泰自豪黨已居於推動競選承諾的有利位置，這些承諾包括實施消費補貼方案、終止與柬埔寨之間的海域主權相關協議等。

納蓬說：「長久以來第一次，我們可能出現一個真正有足夠有效執政權力的政府。」他表示，現在的情況「可能是技術官僚、保守菁英與傳統政治人物之間的利益結盟」。

更多太報報導

日本眾院大選結果底定！自民黨獨拿316席超越2/3門檻、在野龍頭僅獲1成席次

大勝後敲定訪美行程 高市早苗3月19日將與川普會面

【一文看懂】泰國大選8日登場 人民黨居三強之首能圓執政夢？