泰國大選執政黨自行宣布勝選 制憲公投同意票逼近6成

泰國在8日舉辦國會大選，據《泰國公共電視》報導，截至當地9日下午4時為止已完成94%計票，阿努廷所屬的執政黨泰自豪黨獲得193個眾議員席次，人民黨獲得118個席，為泰黨則以74席位居第三。

阿努廷本人則已在昨（8）日晚間自行宣布勝選，除感謝選民外，他也強調會依照選民的期盼，維護以國王為元首的民主制度。

由於泰自豪黨並未取得眾議院500席議員的過半席次，未來可能需與其他政黨合組聯合政府維持執政，對此阿努廷回應，會先召開黨務會議，再進行結盟討論。

對於選舉結果，最大在野黨人民黨黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）已出面承認敗選，不過他也強調，人民黨不會支持泰自豪黨的總理候選人，也不會加入泰自豪黨領導的政府；若未來泰自豪黨組成聯合政府，人民黨會繼續維持反對黨立場。

《BBC》分析指出，2025年泰柬發生衝突後，泰自豪黨承諾捍衛王室、軍方等傳統制度，借助民眾愛國情懷成為泰國保守派領袖。阿努廷以民族主義、民粹式福利政策作為競選主軸，也積極爭取地方勢力支持，成功帶領泰自豪黨在本次選戰獲得勝利。

我國外交部稍早已發布聲明，除恭喜阿努廷領導的泰自豪黨成為泰國眾議院第一大黨外，也期盼未來能與泰國新政府持續合作。

另外，此次同時進行的制定新《憲法》公投，截至9日下午4時已完成94%計票，其中59.77%同意、31.57%反對。若最終結果贊成者為多數，國會將取得授權，啟動新《憲法》起草程序。