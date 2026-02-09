泰國大選壓倒性勝利 阿努廷謝神：比預期更多

【看見泰國 VisionThai】泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)針對泰自豪黨(Bhumjaithai Party)在昨日大選中獲得壓倒性勝利發表感言，表示「得到的比我所求的更多」。阿努廷今早前往位於泰國政府大樓(Thai Khu Fah Building)的守護神祠參拜，感恩獲得超乎預期的祝福。他強調，最令他驕傲的是民眾對他本人及泰自豪黨展現的信任與信心。根據非官方計票結果，泰自豪黨預計獲得近200席，遠超過組閣所需的251席門檻。

阿努廷表示，他經常向守護神祈求好運，今日特地前來表達感激。相較於選前民調顯示人民黨(People's Party)領先，泰自豪黨最終以近200席的壓倒性優勢勝出，這樣的結果確實超乎預期。阿努廷坦言，儘管對黨的實力有信心，但能獲得如此龐大的支持，他認為這是神明賜予的祝福。

他也表示每週都會探望父母，感謝他們賦予生命、提供教育與指導，並培養他為國家服務的責任感。當被問及正式就任總理後的首要任務時，阿努廷簡短回應：「先確保一切都妥善安排好。」

泰自豪黨魁阿努廷於大選開票當晚返回父母家中，第一時間與家人分享獲勝喜悅。（來源：官方）

關於組建新政府的進度，阿努廷表示目前計票作業大致完成，接下來必須依照既定程序進行。他透露，截至目前尚未有任何政黨主動聯繫祝賀。是否邀請為泰黨(Pheu Thai Party)加入政府時，阿努廷則表示正在研議中。

隨著計票結果大致底定，泰自豪黨的壓倒性勝利鞏固了阿努廷的總理地位。接下來，他將面臨組建聯合政府、處理泰柬邊境僵局、振興疲弱經濟等重大挑戰。泰國今年GDP成長率預計將是東協國家中最弱，加上與柬埔寨的邊境衝突導致陸路口岸關閉，新政府肩負穩定政局與經濟復甦的雙重任務。（延伸看：認識泰國總理華裔富豪阿努廷、2026大選阿努廷續任總理）

核稿：陳韋如

封面來源：官方粉專

