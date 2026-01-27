泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的

泰國新替代黨總理候選人蒙科吉提出星際婚姻、1妻4夫政見，引發國際社會關注。圖／翻攝自Mongkolkit臉書

泰國2月8日將舉行大選，候選人紛紛提出政見吸引選民關注，其中現年44歲的泰國新替代黨（New Alternative Party）總理候選人蒙科吉（Mongkolkit Suksintharanon），19日提出一項名為「星際婚姻」政見，稱將允許與外星人通婚，甚至將允許女性擁有4名丈夫，「與伊斯蘭教法類似」；消息一出，網友詢問蒙科吉政見是否為真？蒙科吉則回應「認真的」，令選民看傻眼。

蒙科吉日前發布一部影片指出，其「星際婚姻」政見將允許公民娶1個地球妻子、1個月球妻子、1個火星妻子，他指出婚姻通過人類與外星人間2星球的法律認可後，婚姻登記有效期限為2至5年，至於是否能夠生育，將取決於人類及外星人染色體是否相同。

不僅如此，蒙科吉表示，若贏得大選，將允許女性在現有配偶同意之下，最多擁有4名丈夫，聲稱想法與伊斯蘭教法男性最多可以娶4名妻子類似，同時提議斥資64億泰銖採購多達10枚核彈頭，加強泰國軍事力量。

不過政見曝光，公民力量黨（Palang Pracharath）議員候選人隆凱（Ruangkrai Leekitwattana）指出，候選人不得以任何可能影響公眾認知或投票決定的方式誤導或欺騙選民；隆凱解釋，伊斯蘭教法允許男性最多娶4名妻子，但前提須於經濟支持、住房和時間安排方面享有同等待遇，且伊斯蘭教法「不允許女性擁有多名丈夫」，因此要求選舉委員會調查蒙科吉政見是否違反選舉法規。

而蒙科吉政見曝光，引發泰國政壇軒然大波，一派選民認為他嘲弄政治，擔憂政治愈來愈譁眾取寵，不過也有支持者認為，其行為只是諷刺或為博眼球；針對網友在蒙科吉貼文底下詢問這些政見是否為真？蒙科吉竟回答「認真的」。

然而蒙科吉十多年來活躍泰國政壇，更有泰國政治界「狂人」之稱，政見訴求與個人風格突出、時常挑戰傳統政治體制，不過其於2007年競選曼谷議員無果、2014年軍事政變後擔任國家改革委員會顧問、2019年代表泰國文明黨（Thai Civilised Party）進入國會擔任議員，始終無法進入政治核心獲選；如今對太空領域著迷的他，在參選中加入多項太空旅遊、登月和火星探索相關政見，別於以往政客，引發國際社會關注。



