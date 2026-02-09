泰國大選席次落後 人民黨承認敗選將持續監督

台泰時報今天（9日）報導，泰國2026年國會下議院選舉開票進行中，人民黨主席納塔彭（Natthapong Ruangpanyawut）8日發表聲明，表示已接受這次選舉未能勝出的結果，並指出選情反映選民的政治選擇。人民黨將持續在制度內服務公共利益，履行政黨責任，回應支持者期待。

納塔彭表示，依民主慣例，應由國會席次排名第一的政黨優先展開組閣。若由泰自豪黨主導籌組政府，人民黨將不參與執政，並準備在國會中擔任在野黨角色，依法監督行政部門運作，確保政策透明與問責。

他進一步說明，人民黨無法支持由泰自豪黨提名的總理候選人，相關立場已對外清楚說明，未來也不會改變。人民黨將透過議會機制，提出政策主張與質詢，維持民主制衡。

就首都選情而言，納塔彭表示，人民黨對曼谷33個選區的立委選舉結果仍具信心，初步開票顯示在多個選區居於領先，但最終結果仍須待中央選舉機關完成100%計票並正式公告後確認。

他強調，無論最終席次如何，人民黨將尊重選舉結果，持續以建設性方式參與國會運作，確保民主制度穩定推進。(編輯:柳向華)