泰國大選投票率驟降成關鍵 學者指選情翻轉有因

台泰時報今天(10日)報導，泰國8日完成最新一輪選舉後，投票率明顯下滑引發社會關注。泰國法政大學法學院副教授普林亞（Prinya Thewanarimithkul）分析指出，這次投票率較上次選舉大幅下降超過10%，可能成為導致選舉結果出現明顯差距的重要因素，並呼籲選務機關正視相關異常情況，提升選舉透明度。

普林亞在社群平台發文指出，這次選舉投票率僅65.07%，為近30年來最低水準。他以「為何這次投票人數降幅高達10%」為題，質疑在選前政治動員熱度與競爭程度皆高於以往的情況下，實際投票率卻與外界預期出現巨大落差。

他表示，選舉結果往往與投票人數密切相關。學界普遍認為，當投票率偏低時，具組織動員能力的「組織型選票」較易取得優勢；反之，若投票率偏高，則更能反映一般選民的「自然型選票」意向。正因如此，泰國自1997年憲法起即將投票視為公民義務，期望提高投票率，以降低買票或地方派系動員對選舉結果的影響。

根據歷次選舉數據，1996年投票率為69.17%，2001年為69.94%，2005年升至72.55%，2007年達74.52%，2011年首度突破75%，2019年為74.69%，2023年更達75.71%，創下新高。外界原預期這次選舉可達76%至77%，甚至更高，最終結果卻大幅下滑。

普林亞指出，投票率比2023年減少10.64%，約等同少了約500萬名選民，這樣的變化難以用選民冷感或政治倦怠完全解釋。他認為，此一數字不僅低於近30年平均水準，甚至低於1996年，屬極為罕見的現象。

他進一步指出，這樣的投票率落差，成為人民黨敗給泰自豪黨差距擴大的關鍵背景之一，若投票率能維持前次水準，選舉結果恐將有所不同。

鑑於目前泰國選舉委員會在公信力方面仍面臨質疑，普林亞呼籲應公開投票名冊，或提供機制讓已投票民眾查詢自身是否被誤列為未投票者，以確保程序透明，重建社會對本次選舉的信任。 (編輯:柳向華)