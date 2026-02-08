泰國大選投票結束 出口民調：泰自豪黨獲最多席次

（中央社記者李宗憲曼谷8日專電）泰國大選今天登場，投票於當地時間下午5時結束，出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨獲得最多席次，約140至150席；人民黨排名第二，獲125至135席，為泰黨則位居第三，預計取得110至120席。選委會表示，選舉初步結果預計晚間11時前會較明朗。

泰國大選投票自上午8時（台灣時間上午9時）開始，到傍晚5時結束。據泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）投票結束後，隨即發布出口民調。

廣告 廣告

民調顯示，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）將贏得大選，眾議院500個席次中預計將取得140-150個席次；人民黨（People's Party）位居第二，可望獲得125至135個席位；為泰黨（Pheu Thai Party）位居第三，預計取得110至120個席次。

泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配。選前外界預估，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。

泰國選委會表示，計票工作應該能在晚間10時或11時完成，屆時選舉結果會較為明朗。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）為現任總理，代表保守派的泰自豪黨角逐大選。他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴求，強調由他續任總理能維持泰國政局穩定。

（編輯：陳承功）1150208