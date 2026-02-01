泰國大選提前投票日 逾200萬選民烈日投票

（中央社記者李宗憲曼谷1日專電）泰國大選將於8日登場，今天是選前的提前投票日，許多選民一早就到投票所投票，曼谷多個投票所內聚集許多民眾，造成附近交通壅塞。選委會統計，全國5290萬餘選民中，有241萬餘人登記提前投票。

距離8日大選投票日僅剩一週，提前投票日今天率先登場，約241萬符合資格的選民今天到各投票所投票。提前投票時間為從今天上午8時至傍晚5時結束。

位於首都曼谷的詹德拉卡塞皇家大學（CRU）是投票所之一，有逾5萬選民提前投票，從上午開始，附近街道就交通壅塞。

中午時分烈日，35歲選民萬察（Wanchat Sirisarn）完成投票。他告訴中央社，平常從他家到詹德拉卡塞皇家大學約10分鐘的車程，但今天卻花了超過半小時才抵達。不過，投票過程相當順利，也不需要排隊等待。

萬察說：「這是我第一次提前投票，我很意外會有那麼多人，塞車竟然那麼嚴重！」

校園內，有許多選務人員及警方向選民指引投票站的位置，多名選民排隊一一登記後完成投票。

另一對情侶，彭查諾（Jane Pimchanok）和她的男友一大早就來投票，他們表示，因8日投票日兩人都需要工作，所以才登記提前投票。他們並笑著說，投票很快就完成，結束後兩人在校園內活動，度過悠閒的週日。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在曼谷及全國各府，共有424個投票站供居住在選區外的選民投票，421個投票站供選民在其選區內提前投票。

據統計，曼谷登記提前投票的人數最多，達到84萬4672人。除了國會選舉，選民同時將針對是否修改憲法進行公民投票。

泰國國會眾議院去年底解散，選委會隨即宣布2026年2月8日為投票日，2月1日則是提前投票日，讓選舉當天無法投票或是不在籍的選民能提前投票。

泰國選民將透過投票選出500名眾議員，眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單的席次為100席。（編輯：張芷瑄）1150201