中央社

泰國大選提前投票日 選務人員向選民指引投票站位置 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

距離泰國大選投票日僅剩一週，提前投票日1日率先登場。圖為選務人員向選民指引投票站的位置。

中央社記者李宗憲曼谷攝 115年2月1日

泰國大選提前投票日 選務人員向選民指引投票站位置 距離泰國大選投票日僅剩一週，提前投票日1日率先 登場。圖為選務人員向選民指引投票站的位置。 中央社記者李宗憲曼谷攝 115年2月1日
泰國大選提前投票日 選務人員向選民指引投票站位置 距離泰國大選投票日僅剩一週，提前投票日1日率先 登場。圖為選務人員向選民指引投票站的位置。 中央社記者李宗憲曼谷攝 115年2月1日

其他人也在看

孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了　批禮金公審大會「無理取鬧」

孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了　批禮金公審大會「無理取鬧」

【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活

緯來新聞網 ・ 18 小時前25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

EBC東森娛樂 ・ 23 小時前30則留言
「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。

中天新聞網 ・ 4 小時前34則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼

39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼

娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。

民視 ・ 19 小時前23則留言
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段

張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段

中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前80則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝

他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝

台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前48則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光　判若兩人網全看傻

女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光　判若兩人網全看傻

中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前7則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」　被台下1場面驚呆

吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」　被台下1場面驚呆

女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前5則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌　neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強

吳尊同框15歲愛女拍雜誌　neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強

【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起

緯來新聞網 ・ 21 小時前13則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」　曝綠營2028未爆彈

不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」　曝綠營2028未爆彈

年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......

風傳媒 ・ 23 小時前154則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物　4歲、6歲童送醫宣告不治

影/台中31歲母餵食2子不明藥物　4歲、6歲童送醫宣告不治

台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。

中天新聞網 ・ 1 天前116則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。

民視 ・ 1 天前64則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉　驚人場面全被拍

太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉　驚人場面全被拍

男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5則留言
菠菜水煮「精華全流失」　專家曝2煮法：吸收率翻倍

菠菜水煮「精華全流失」　專家曝2煮法：吸收率翻倍

冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前1則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」　3000公尺高山有下雪機率

濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」　3000公尺高山有下雪機率

今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前2則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝　疑早與國際毒梟勾結

超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝　疑早與國際毒梟勾結

全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前35則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始　怨總統之路遭斷

柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始　怨總統之路遭斷

即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。

民視 ・ 22 小時前154則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨　最低恐探10度

雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨　最低恐探10度

根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單　5天炸噴57.8%外資天天寵

最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單　5天炸噴57.8%外資天天寵

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...

FTNN新聞網 ・ 17 小時前6則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口　美女牙醫：我21年沒蛀牙

刷完牙「先做這件事」再漱口　美女牙醫：我21年沒蛀牙

牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。

鏡報 ・ 1 天前15則留言