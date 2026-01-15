泰國大選日不缺席台北國際書展 泰國政治明星皮塔：投完票就上飛機

去年10月的泰國書展期間，皮塔（右）發行新書《The Future of Thailand》時，於書展有新書座談。（Matichon Book）

泰國將於2月8日進行大選。泰國前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），在2023年的選舉中，曾是最接近泰國總理之位的那個人。他也是泰國最具人氣的政治明星，皮塔所著的《未竟之路》，即將於1月28日在台上市，而皮塔本人也早預定將來到2月8日的台北國際書展，於當天下午與吳怡農、苗博雅舉辦新書座談會。

不過由於泰國去年12月才宣布解散眾議會，將於2月8日舉辦大選。即使日期撞個正著，皮塔仍在個人社群上表明，自己會照計畫造訪台灣，「2月8日早上去投票、搭飛機前往台灣，晚上在台北國際書展現場繼續關注選舉結果。」目前最後的活動時間仍有待出版社一卷文化協調公布。

皮塔的著作《未竟之路》台灣版，將於1月28日由一卷文化發行。（網路）

皮塔在2023年帶領前進黨，主張改革，在500個眾議員席次中，旋風拿下151席，成為國會最大黨。然而，在政府指定席次的參議院不支持之下，皮塔兩次挑戰總理大位失利。之後皮塔被憲法法院暫停議員資格，隔年，前進黨遭到憲法法庭解散，皮塔也被禁止參政10年。

皮塔的人氣旺，在泰國發行新書時也推出周邊商品。（讀者提供）

皮塔所著的《未竟之路》，寫的就是這段「贏了選舉卻當不了總理」的故事，即使有1400萬張選票支持，引爆橘色浪潮，卻仍敗於保守派所構建的體制。但雖被禁參政，但皮塔仍持續進行國際交流，去年9月，也曾低調造訪台灣，更在IG上貼出紀錄台灣景點的影片。

