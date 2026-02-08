泰國大選日！皮塔投完票來台宣傳新書 警告獨裁者操弄「政治娛樂化」

編譯林浩博／綜合報導

泰國國會大選8日登場，政壇男神皮塔（Pita Limjaroenrat）一大早即在曼谷投下自己神聖的一票，隨後就趕往機場，準備搭機飛來台北參加國際書展為新書《未竟之路》宣傳。皮塔在該書回顧了3年前遭保守派以體制封殺的過往，當年即便贏得大選，仍無法擔任總理。他日前接受民進黨籍政治人物吳怡農訪問，指出獨裁者利用將政治娛樂化的伎倆，造成選民政治冷感、政治參與降低，從而實現鞏固權力目的。

皮塔於8日一大早即前往投票所投票，以便即刻搭飛機來台宣傳新書《未竟之路》。（圖／翻攝自X平台 @DeusXMachina14）

為來台宣傳新書 一大早就投票

據泰媒《Nation Thailand》報導，皮塔當地時間早上7:45，就在曼谷的投票所投票。他告訴媒體，之所以一大早就來投票，是為了方便之後直奔機場進行海外工作。皮塔口中的首場「海外工作」，就是趕赴台北國際書展宣傳自己的新書《未竟之路》。

《未竟之路》是皮塔的政治回憶錄，當中也回顧了自己被體制封殺，無緣總理大位的過往。2023年的泰國國會大選，改革派人民黨的前身「前進黨」，爆冷門成為國會最大黨。但皮塔身為黨魁，兩度叩關總理大位，都因軍方把持的參議院介入而失利。司法更是再度化身保守派的武器，憲法法院先是暫停皮塔的議員資格，隔年再以修訂「藐視王室罪」的主張顛覆君主政體為由，強令前進黨解散，皮塔自己也被禁止參政十年。

雖然無法競選公職，但這次大選皮塔並未缺席。他以競選助理的身分回國為人民黨站台，喊話支持者以「壓倒性勝利」斷絕保守派守住政權的伎倆。選前民調人民黨以34.2%穩居第一，總理阿努廷（Anutin Charnviraku）的保守派泰自豪黨以22.6%位處第二，第三名是被視為「造王者」的為泰黨，民調數字16.2%。外界普遍預測，這次大選結果無一黨能跨過眾議院251席過半門檻，選後的組閣協商將成關鍵。

獨裁者的伎倆：將政治娛樂化

皮塔這次來台，將舉辦兩次新書分享會。先是8日下午與苗博雅、吳怡農舉行新書座談會；由於座談會報名爆滿，另於9日晚間在誠品松菸加開場次。皮塔是單親爸爸，他透露由於女兒在美國就學，他選舉之後好一段時間人都不會在泰國，而是在海外。

皮塔日前也接受吳怡農的Podcast專訪，當中他提到一點觀察，那就是民主倒退的一大原因，其實是政治都變得過度娛樂化、戲劇化，造成民眾政治冷感。皮塔指出，泰國與台灣民眾的政治參與成本高，投票效益的預期降低自然會拉低投票率。他形容這是獨裁者的聰明手段，利用「政治慣性」和「選舉疲勞」來鞏固權力，使民眾疲於政治對立而寧願只顧自家生計，投票意願跟著降低。

