泰國大選當天投票後抵台 皮塔談修憲：政府無法奪走人民希望

泰國前進黨前黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）在台北國際書展舉辦見面會。李佳穎攝



泰國於昨（2/8）日舉行國會選舉與修憲投票，而前進黨前黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）則在地時間早上7時45分投完票後搭機抵台，參與台北國際書展講座。皮塔在會中表示，不論選舉結果如何，民眾都透過投票表達修憲意願，顯示政府無法奪走人民的希望。

皮塔的新書《未竟之路》在台灣翻譯上市。皮塔曾經率領的前進黨曾是泰國的反對派，多次敦促修改《王室侮辱法》，盼改變侮辱王室會被定罪的情況。前進黨於2023年眾議院選舉取得多數席次，但憲法法庭隔年判定「意圖推翻君主立憲制」，裁定解散，包括皮塔在內的幹部禁止參政10年。

廣告 廣告

「我們必須要向前看，你一定要有希望，才能保持韌性。」皮塔每天都在倒數10年大限解禁，而他表示台泰都共享一種特質，就是不放棄對未來的想像。皮塔樂觀地說：「現在已經過了2年，所以我只剩下8年了。」

皮塔表示，政府可以解散政黨、取消政治人物的資格，但無法奪走人民的希望，不管最後選舉結果如何，泰國民眾透過公投支持修憲，泰國近百年有20部憲法，幾乎都是由軍政府制定，期待這次可由年輕世代與人民決定。

不過皮塔也指出，全球都有民主倒退的現象，世界各地的威權政體正在刻意製造一種「政治疲勞」，讓人不願意再關心政治，因此許多中等強國必須走在一起，確保彼此合作，泰國與台灣在很多層面相似，尤其是人與人之間的連結。

提到與台灣的互動，皮塔表示曾於泰國2022年亞太經濟合作會議（APEC）時與代表台灣前來的前台積電董事長張忠謀共進晚餐，兩人都畢業於麻省理工學院，因此相見如故，並且針對半導體、電子零組件產業有諸多討論。

皮塔也曾於前數發部長唐鳳會晤，討論選舉期間所面臨的假訊息，唐鳳經常「以幽默對抗謠言」，並力求在「ABC」的透明，包括行為者（actor）、行為（behavior）、內容（content），「一個高度透明的民主國家不會審查內容，你可以說你想說的，但對行為者與行為，必須嚴格規範。」

皮塔的見面會現場排隊者眾多，擠爆會場，有許多在台灣求學的泰國青年前來。他昨日遇上班機問題，一度無法順利抵達會場，先透過視訊與在場讀者寒暄，結束後也遇上許多讀者勇上前去自拍，他在演講中表示：「在低落或脆弱的時候，花時間和年輕世代在一起，就像是替我充電一樣。」

泰國前進黨前黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）在台北國際書展舉辦見面會。李佳穎攝

更多太報報導

快訊／泰國大選投票結束 出口民調顯示三足鼎立政局混沌

中北歐國會議員首度籌組跨國訪團來台 他們憂心「兩件事」

總理批設「台灣」代表處「結果輸了」 立陶宛朝野都承諾：不會改名