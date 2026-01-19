台灣關稅含金量還在上升？川普再掀美歐大戰 專家：它們打越兇台灣越有競爭力

台美關稅談判落幕，台灣稅率調降至15%不疊加，且享232條款最惠國待遇，對此，財經作家、投資人游庭皓在臉書發文指出，隨著美歐關稅戰再起，台灣在全球關稅談判中的相對位置正快速上升，甚至「有可能超越英國」，成為全球關稅談判中表現最亮眼的經濟體。

游庭皓表示，自2月1日起，美國總統川普宣布對相關歐洲國家商品加徵10%關稅，讓英國稅率從原本最低的10%，提高至20%，削弱歐洲產品在美國市場的競爭力。

游庭皓指出，與此同時，台灣、日本與韓國目前的關稅齊平，但日韓尚未爭取到半導體232條款的最惠國待遇，「美歐關稅戰打得越兇，台灣產品將更有競爭力。」

