刑事局長、北市警察局長布達交接 張榮興喊「首要任務是打詐」：一定不能吃案

內政部警政署日前公布139名重要警職人事案，警政署刑事警察局、台北市政府警察局等機關陸續於今（20）日上午進行布達交接典禮。警政署長張榮興表示，刑事局長當前最大任務就是打擊詐騙，目前曲線有微幅下降，而未來各種案件也「一定不能吃案」，要顯現治安的真實面貌，不只看績效，也讓人民有感；台北市長蔣萬安則要求，警政要「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法決不寬貸」。

警政署1月16日公布報奉內政部核定的139名重要警職人事案，警政署副署長由原任警政署主任秘書的郭士傑升任，台北市政府警察局長由原任高雄市政府警察局長的林炎田調任，高雄市政府警察局長由原任航空警察局長的趙瑞華升任，刑事警察局長則由原任保安警察第七總隊總隊長的邱紹洲升任。《風傳媒》日前披露，該份本該於1月15日公告的名單，是張榮興苦惱到幾乎最後一刻才拍板。

廣告 廣告

刑事局今日上午舉行局長交接典禮，由張榮興親自主持。張榮興致詞時，特別感謝已屆齡退休的前任局長周幼偉，在任2年多帶領刑事局的努力，也都獲得相關成效。他指出，刑事局長這個位置，最大任務就是當前的詐騙問題，近來已透過修法，並和其他部會努力，截至2025年12月，曲線已微幅下降，而刑案相關數據近來也已公開化，真實、誠實的呈現治安趨勢。

張榮興透露，新任刑事局長邱紹洲是中央警察大學57期畢業，之所以會選邱紹洲升任，是因為邱紹洲在刑事工作歷練將近27年，對刑事領域非常熟悉，並看到邱紹洲對於運用科技從事刑事工作、科學辦案，同時歷任非常多主官，是非常有幹勁的「刑事幹才」，因此才挑選邱紹洲擔任刑事局長。

新任刑事局長邱紹洲。（蔡親傑攝）

四點囑咐刑事局長邱紹洲 張榮興：最大問題出在詐騙

張榮興提到，對邱紹洲接任刑事局長有幾點期許，第一是刑案自2025年9月數據公開化後，未來各種案件「一定不能吃案」，要顯現治安的真實面貌，讓治安趨勢可以看到原貌，這樣才能採取有效的治安策略，尤其是打詐儀表板案件數、財損數，治安一定不能有黑數；第二是未來治安策略就是科學辦案，不能再單靠傳統模式，台灣警察尤其是刑事人員的辦案能力，在全球是頂尖、一流的。

張榮興說，自己去過很多國家參訪，其實也有很多國家來台灣學習警政偵查，而未來刑事偵查朝科技演進，無論是設備或人才培訓，警政署一定會全力支援採購最尖端、最頂尖的設備，也訓練人才運用人工智慧（AI）模型執行任務；第三則是台灣治安總結有5大重點，黑、金、槍、毒、詐，一定要努力瓦解組織性或集團性的犯罪型態。

張榮興續指，第四點是今年重點工作，刑事局在九合一選舉扮演非常重要的角色，包括查察賄選、防治暴力等一定要多加努力；而對於全國刑事人員的權利、福利等，也希望邱紹洲多費點心思，警政署一定全力支援，尤其是刑警們關心的刑事加給，警政署一定努力。他也感性說道，「刑事局有刑事魂，所以我希望邱局長發揮刑事魂，讓我們台灣的治安能夠更穩定。」

張榮興強調，台灣治安狀況在全球約排名前4名，各國旅客來台灣都覺得很安全，而目前最大問題還是出在詐騙這個區塊，這方面希望能夠持續精進，「我們仍然持續努力，讓詐欺的件數跟財損數逐漸的下降，那這個部分不是只有看績效，要看人民有感，一定要做到這一方面要到人民有感，這個是對邱局長的一個期許。」

警政署長張榮興出席刑事局長交接典禮。 （蔡親傑攝） ​

致謝李西河、祝賀林炎田 蔣萬安提一警政工作原則

而後，台北市警察局也在今日上午舉行聯合布達交接典禮，蔣萬安致詞時特別感謝屆齡退休的局長李西河到任後，對台北市警政工作投入極大心力，以「智安台北」為願景，秉持「科技建警」的核心理念，引進新興偵查科技，全面提升警政效能；另在防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺及攔阻詐騙金額等各項重點工作上，成果都非常亮眼，多項表現獲評比六都第一或全國特優。

蔣萬安說，台北市警政工作在李西河領導下，不但提供市民更優良的服務品質，也打造更安全的生活環境，他特別感謝李西河及所有警察人員的努力付出；另一方面，他也對新上任的林炎田表達祝賀，林炎田是警大51期畢業，擔任高雄市政府警察局局長期間，要求重大刑案於24小時內破案，高雄治安在警方強力執法下，街頭暴力趨緩、槍擊案逐年下降，掃黑更多次在六都中評核特優。

蔣萬安強調，台北市作為首善之都，是國家的門面、也是重要的政經中心，台北市民對治安標準的要求只會更高，而他對警政工作的原則就是「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法決不寬貸」，只要是依法執行，他一定會做警察人員最堅實的後盾，也相信警察局全體人員在林炎田的領導下，能夠秉持專業、持續精進、全力以赴、守護台北，共同打造台北成為幸福宜居的安全之都。

更多風傳媒報導

