泰國大選登場 投票所人潮湧現選民期待改變

（中央社記者李宗憲曼谷8日專電）泰國大選上午8時（台灣時間上午9時）正式展開，約5300萬名符合資格的選民，將選出眾議院500個席次，並同步就修憲案公投，決定泰國政治走向。各地投票所一早湧現人潮，分析指投票率可望接近2023年大選逾75%的水準。

泰國全國近10萬個投票所今天開放投票，投票所將開放至下午5時（台灣時間傍晚6時），預計今晚公布初步結果。

本屆選舉為「三合一」選舉，選民須在同一投票所依序投下3張選票，包括1張選區眾議員選票、1張政黨名單選票，以及1張修憲公投選票。

今天早上開始，曼谷多個投票所聚集人潮。選民阿麗莎（Arisara Praditsuwan）告訴中央社，為順利投票，她事前就查詢投票地點與名冊。她表示：「流程比想像中順利。雖然人多，但氣氛很好。」

阿麗莎說，早上剛開放投票時，就已經出現排隊人潮。

選民瓦麗叻（Walirat Thuthun Phupud）受訪表示，這次選舉除了國會改選，還有憲法公投，讓民眾更有「參與國家未來」的感覺。「我覺得這次來投票的人，比上一次更多。」

外界分析，這次大選投票率預計將接近歷史最高紀錄，即接近2023年逾75%的水準。泰國商會大學選前民調顯示，1280名受訪者中，約74%計劃投票，僅約1%表示不會投票，另有25%尚未決定。

剛結束值班、隨即來投票的醫師拉維什（Rawish Wimolwattanaphan）說，他覺得這次更多年輕人出來投票。

拉維什告訴中央社：「或許大家對改變有期待。即使結果不如預期，也願意接受。」

泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配；憲法公投結果，則將決定國會是否正式啟動修憲程序。

根據各界分析，這次選舉將是人民黨（People's Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）三強角逐；預估無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。（編輯：陳妍君）1150208